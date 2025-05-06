Καίτη Κωνσταντίνου: Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της

Σαράντα ημέρες πέρασαν ήδη από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου και η μητέρα της, Αγγελική Βελισσαρίου, τέλεσε μνημόσυνο στο Αίγιο, την ιδιαίτερη πατρίδα τους με την παρουσία πολλών φίλων της κόρης της.

Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, φανερά συγκινημένη για τον χαμό του παιδιού της τόσο πρόωρα.

«Τι να σας πω, μου λείπει πολύ. Δεν καταπίνεται αυτό».

Συγκινημένος ήταν και ο Μιχάλης Ρέππας που ήταν στο μνημόσυνο:

«Χθες το βράδυ σκεφτόμουν πόσο τα σημαντικά πράγματα που καθορίζουν τη ζωή μας δεν τα καταλαβαίνουμε. Συναισθηματικά δεν μου φαίνεται ότι δεν μπορώ να της τηλεφωνήσω. Η Καίτη είχε πιστέψει ότι είχε σχεδόν θεραπευτεί. Ήταν μια κατρακύλα της εβδομάδας.

Δεν φαντάζεται κανείς ότι για τόσο νέο άνθρωπο το τέλος. Εγώ την Καίτη την περνάω 5 χρόνια.

Ούτε τις μέρες της χημειοθεραπείας δεν έχασε το χαμόγελό της. Στο πλατό δεν υπήρχε καμία διαφορά.

Με την Καίτη ποτέ δεν υπήρξε γκρίνια ενώ με άλλες συναδέλφους μπορεί να υπήρξε».

Ο Τάκης Τζαμαργιάς, ο σκηνοθέτης της τελευταίας παράστασης της Καίτης Κωνσταντίνου στο Μικρό Χορν μίλησε με λόγια αγάπης για την ηθοποιό:

«Είναι χρέος μας να μιλάμε για την Καίτη γιατί ποτέ δεν μίλαγε για τον εαυτό της. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φύγει τόσο γρήγορα. Έζησα από κοντά την περιπέτειά της αλλά η απώλειά της με συγκλόνισε. Ερχόταν στο θέατρο μετά τις χημειοθεραπείες διαλυμένη και έβρισκε τη δύναμη να βγει στη σκηνή και να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Νιώθω ότι έχω χάσει την αδελφή μου» ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.