Η Kylie Jenner δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle» ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση από ότι τώρα, στα 27 της χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περάσει καιρός από τότε που η δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας των καλλυντικών ήταν έγκυος.

Η διάσημη τηλεπερσόνα έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Stormi, και έναν γιο, τον Aire, με τον πρώην φίλο της, ράπερ Travis Scott. «Το πρώτο μέρος της εικοσαετίας μου ήταν να κάνω παιδιά, να μάθω ποιο ήταν το προσωπικό μου στυλ και στη συνέχεια να το χάσω. Δεν ήξερα πώς να ντυθώ, πήρα, περίπου, 27 κιλά στις εγκυμοσύνες μου», δήλωσε η σύντροφος του Timothee Chalamet.

«Μου πήρε ένα χρόνο για να νιώσω ξανά ο εαυτός μου. Στα 27 μου, νιώθω πιο σίγουρη και πιο πολύ ο εαυτός μου από ποτέ». Αυτή η αυτοπεποίθηση την οδήγησε στο να δημιουργήσει την πρώτη της συλλογή ρούχων, που ήταν ένα σχέδιο που ονειρευόταν όλη της τη ζωή.

Αποδείχθηκε ότι το να αποκτήσει ένα μωρό ως έφηβη την αιφνιδίασε. «Έμεινα έγκυος όταν ήμουν 19 ετών», ανέφερε η Jenner. «Το να αποκτήσω ένα μωρό πολύ νέα ήταν ίσως πιο σοκαριστικό, επειδή είδα αυτές τις αλλαγές που συντελούνταν στο σώμα μου. Είχα αποκτήσει ραγάδες». Επίσης, η ίδια αποκάλυψε ότι είχε κατάθλιψη μετά τον τοκετό. «Ένιωθα σαν να ήμουν στον αυτόματο πιλότο», συμπλήρωσε.

Η οικογένειά της, όπως είπε, τη βοήθησε να το ξεπεράσει, ενώ ανέφερε ότι η Khloe προσέχει τα παιδιά της όταν η ίδια λείπει για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.