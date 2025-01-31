Rosie Huntington-Whiteley: Η μεγάλη επιστροφή του υπερμοντέλου στις πασαρέλες

Η Rosie Huntington-Whiteley επέστρεψε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Τετάρτη.

Rosie Huntington-Whiteley makes her return to the runway after almost a decade away https://t.co/5PbXqU6QeV January 31, 2025

To 37χρονο σούπερ μοντέλο από τη Βρετανία, τράβηξε την προσοχή με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα με πλεκτό κορσέ και μαύρη τούλινη ουρά καθώς περπατούσε για το σόου του Jean Paul Gaultier.

ROSIE HUNTINGTON WHITELEY THERES NO WAYYYY IM SHOCKED pic.twitter.com/OwonTIlTq7 — diya (@watchwithdiya) January 29, 2025

Το δεμένο στρίφωμα της ουράς κυλούσε αέρινα πίσω από τη Rosie καθώς περνούσε στην πασαρέλα με ένα γεμάτο αυτοπεποίθηση περπάτημα πάνω σε ψηλά τακούνια σηματοδοτώντας την εντυπωσιακή επιστροφή στα πράγματα της μόδας, για τον πρώην άγγελο της Victoria's Secret.

Η επική επανεμφάνισή της στην πασαρέλα έρχεται αφότου η Rosie αποκάλυψε ότι αυτή και ο 57χρονος σύζυγός της Jason Statham, έχουν επιστρέψει στο Λονδίνο για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Αφού έζησαν στην Καλιφόρνια για έντεκα χρόνια, το ζευγάρι επένδυσε 15 εκατομμύρια λίρες σε τρία πολυτελή σπίτια στο Λονδίνο.

Μιλώντας στην Telegraph τον Οκτώβριο, είπε ότι η εμπειρία ήταν συνειδητοποιημένη αφού «Η ζωή πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία για εμάς» αφού έτσι μπορούν να βγουν ανενόχλητοι από σπίτι για να αγοράσουν ένα καφέ η λίγο ψωμί χωρίς να τους κυνηγάνε οι παπαράτσι.

Rosie Huntington-Whiteley for ✨Jean Paul Gaultier✨ by Ludovic de Saint Sernin Spring/Summer 2025 Couture. 🪡 pic.twitter.com/DWl738xPXF — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) January 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.