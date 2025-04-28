Η Νικόλ Κίντμαν θα τιμηθεί με το 10ο βραβείο Women in Motion, που απονέμεται σε προσωπικότητες, οι οποίες «εξελίσσουν τη θέση των γυναικών στον κινηματογράφο και στην κοινωνία», κατά τη διάρκεια του 78ου Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο.

«Είναι η πρώτη φορά που η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει στο Φεστιβάλ των Καννών μετά το επετειακό βραβείο που της είχε απονεμηθεί, κατά τη διάρκεια του 70ου Φεστιβάλ το 2017», υπογραμμίζουν ο όμιλος ειδών πολυτελείας Kering, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το βραβείο και το Φεστιβάλ.

«Σε κάθε ρόλο, με τις διαφοροποιήσεις, τις δυνάμεις και τα ελαττώματα κάθε χαρακτήρα, (η Κίντμαν) ενσάρκωσε γυναίκες που απελευθερώνονται από τα δεσμά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι διοργανωτές επέλεξαν για αυτό το βραβείο ένα από τα διασημότερα πρόσωπα του Χόλιγουντ: η ηθοποιός και παραγωγός, ηλικίας 57 ετών, δεν έχει εγκαταλείψει τη μεγάλη οθόνη από τη δεκαετία του 1990, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες, όπως στα «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» (1999) ή το «Moulin Rouge».

Βραβευθείσα με Όσκαρ ενσαρκώνοντας τη Βιρτζίνια Γουλφ στην ταινία «Οι Ώρες», τιμήθηκε επίσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη Μόστρα της Βενετίας, για τον ρόλο της στην ταινία "Babygirl", ένα ερωτικό θρίλερ όπου ανέτρεψε τη λαμπερή εικόνα της.

Η επιστροφή της αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στις Κάννες, μαζί με άλλους διάσημους πρωταγωνιστές που θα κατακλύσουν το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ το διάστημα μεταξύ 13ης Μαΐου- 24ης Μαΐου. Μεταξύ άλλων, ο Τομ Κρουζ για να παρουσιάσει την τελευταία του ταινία "Mission: Impossible", ο Ρόμπερτ ντε Νίρο για έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, οι ηθοποιοί Ντένζελ Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Μπενίσιο Ντελ Τόρο και επίσης οι πρωταγωνίστριες ΄Εμα Στόουν, Σκάρλετ Γιόχανσον ή και Τζένιφερ Λόρενς.

Πηγή: skai.gr

