Η Μέγκαν Μαρκλ ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης σήμερα, ενώ μιλούσε για την αγάπη της για τα παιδιά της Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, 43 ετών, μίλησε για την οικογενειακή της ζωή στο Μοντεσίτο με τον πρίγκιπα Χάρι, 40 ετών, και τα παιδιά τους, τον Άρτσι, πέντε ετών, και τη Λίλιμπετ, τριών ετών, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τη CEO της IT Cosmetics, Jamie Kern Lima, σύμφωνα με την dailymail.

Η ίδια δήλωσε ότι είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ, αναφέρθηκε στο πώς ήταν όταν άρχισαν να βγαίνουν για πρώτη φορά με τον πρίγκιπα Χάρι και έκανε έμμεσα αναφορά και στη Βασιλική Οικογένεια.

Τόσο στη σειρά της, όσο και στη σειρά του Χάρι στο Netflix, καθώς και σε συνεντεύξεις από τότε που αποποιήθηκαν τα βασιλικά τους καθήκοντα η Μέγκαν έχει κάνει μια σειρά από απαξιωτικά σχόλια για τη Βασιλική Οικογένεια και τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκαν όσο ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού γνώρισε τον Χάρι.

«Πρέπει να φανταστείτε, στην αρχή όλα ήταν πεταλούδες», ανέφερε η Μέγκαν μιλώντας στην Kern Lima στο σημερινό podcast, κάνοντας λόγο και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

«Τώρα λοιπόν επτά χρόνια μετά, όταν έχεις λίγο χώρο αναπνοής, μπορείς απλά να απολαύσεις ο ένας τον άλλον με έναν νέο τρόπο. Και γι' αυτό νιώθω ότι είναι περισσότερο μια περίοδος μήνα του μέλιτος για εμάς τώρα ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μέγkαν συγκινήθηκε καθώς αποκάλυψε πώς έστελνε στον Άρτσι και τη Λίλιμπετ ένα email κάθε μέρα προκειμένουν να δημιουργηθεί μια «κάψουλα χρόνου» που θα μπορούσαν να ξαναδούν όταν μεγαλώσουν.

Η Μέγκαν είπε ότι ελπίζει ότι όταν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ ανοίξουν αυτά τα email, «ίσως όταν είναι 16, ίσως όταν είναι 18, θα νιώσουν ότι «μας έχει αγαπήσει τόσο πολύ». Η ίδια σκούπισε τα δάκρυά της καθώς μιλούσε για την «αγάπη» της για τα παιδιά της. «Είμαι τόσο περήφανη για αυτά», συνέχισε. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πόσο «πολύ όμορφος» είναι ο Χάρι, αν και «η καρδιά του είναι ακόμα πιο όμορφη», όπως δήλωσε.

Η ίδια χθες ανήρτησε φωτογραφίες των παιδιών της στο Instagram. Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ είχε τα μαλλιά της κάτω και φορούσε ένα ροζ τοπ, ενώ ο πρίγκιπας Άρτσι φορούσε ένα μπλε μακρυμάνικο πουκάμισο.

