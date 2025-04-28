Η Kylie Jenner ενθουσίασε τους θαυμαστές με τις φωτογραφίες που «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η σύντροφος του Timothee Chalamet εμφανίστηκε χωρίς στηθόδεσμο, επιδεικνύοντας το -όχι και τόσο μικρό- στήθος της. Χάρμα οφθαλμών το κορίτσι…

Η 27χρονη influencer και τηλεπερσόνα άφησε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς πόζαρε με ένα μαύρο τοπ, ενώ προωθούσε το τελευταίο της άρωμα, «Cosmic 2.0.». Μάλιστα, για το νέο μπουκάλι του αρώματός της οι θαυμαστές της της έγραψαν ότι μοιάζει με sex toy.

Η Kylie έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα της καθώς και τους απίστευτα γυμνασμένους κοιλιακούς της με ένα λιτό ασπρόμαυρο bralette και ασορτί κολάν που «αγκάλιαζε» τις καμπύλες της.

Η διάσημη τηλεπερσόνα έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Stormi, και έναν γιο, τον Aire, με τον πρώην φίλο της, ράπερ Travis Scott. «Το πρώτο μέρος της εικοσαετίας μου ήταν να κάνω παιδιά, να μάθω ποιο ήταν το προσωπικό μου στυλ και στη συνέχεια να το χάσω. Δεν ήξερα πώς να ντυθώ, πήρα, περίπου, 27 κιλά στις εγκυμοσύνες μου», είχε δηλώσει η Kylie Jenner.

Σύμφωνα με το «Forbes», η Kylie Jenner είναι μεταξύ των 2.095 ανθρώπων στον κόσμο με περιουσία με δέκα ψηφία. Η Jenner εγκαινίασε την Kylie Cosmetics το 2014 και χάρη στη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προϊόντα της εξαντλούνταν συνεχώς, από τα σετ με προϊόντα για χείλη που έφεραν το όνομά της έως την πλήρη σειρά φροντίδας δέρματος που κυκλοφόρησε το 2019.

Πηγή: skai.gr

