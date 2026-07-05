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Παγκράτι: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα – Προσήχθη συγγενής

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτι. Προσήχθη και εξετάζεται ο ένοικος, συγγενικό πρόσωπο του θανόντος

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Παγκράτι - Σορός άνδρα

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, νωρίς το απόγευμα, έγινε καταγγελία στην Άμεση Δράση για έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα στην οδό Αστυδάμαντος 21.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν έναν ημεδαπό, γεννηθέντα το 1963, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα και είναι συγγενικό πρόσωπο του θανόντος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε η σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη σε σεντόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, τα οποία φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλες τις εκδοχές σχετικά με τις συνθήκες θανάτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: σορός Παγκράτι
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