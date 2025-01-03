Οι «κακές γλώσσες» κάνουν λόγο για χωρισμό της Kaia Gerber με τον Austin Butler. Ωστόσο, η κόρη της Cindy Crawfoard δεν φαίνεται να τα έχει βάψει και μαύρα… Η ίδια απολαμβάνει τις διακοπές της στο Cabo του Μεξικού, χωρίς τον Austin Butler.

Η Kaia και ο Austin -με 10 χρόνια διαφορά ηλικίας- δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί από τις 5 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι πυροδότησε αρχικά φήμες ότι είναι μαζί τον Δεκέμβριο του 2021 και επισημοποίησαν τη σχέση τους όταν γιόρτασαν μαζί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο του 2022.

Kaia Gerber sizzles in tiny bikini on solo New Year Cabo break WITHOUT Austin Butler... as split rumors swirl https://t.co/FGjkPZQ7oQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2025

Φυσικά, η Kaia Gerber δεν ήταν μόνη της σε αυτή τη μίνι απόδραση, αλλά είχε παρέα και τους φίλους της. Η σταρ έφτασε στην παραλία φορώντας ένα εφαρμοστό πράσινο μίνι φόρεμα πάνω από το μαγιό της, συνδυασμένο με ένα καπέλο του μπέιζμπολ. Οι φήμες περί χωρισμού φουντώνουν εδώ και μήνες, από τότε που η Kaia και ο Austin εθεάθησαν για τελευταία φορά δημόσια.

Πάντως «το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά» και στην περίπτωση της Κάια Γκέρμπερ ταιριάζει μοναδικά. Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ έχει κληρονομήσει από τη μαμά της την ομορφιά και την αγάπη της για τη μόδα, χαράσσοντας τη δική της πορεία στο μόντελινγκ.

Το μοντέλο έκανε την πρώτη της καμπάνια για τον Versace σε ηλικία 10 ετών και εμφανίστηκε στην ιταλική «Vogue» στα 14 της. Έκτοτε, έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα brands ενώ έχει περπατήσει για τους Versace, Chanel, Michael Kors και Valentino.

Έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών και πάντα εντυπωσιάζει. Δεν είναι λίγοι αυτοί που συγκρίνουν μαμά και κόρη, χαρακτηρίζοντας την Kaia Gerber «κλώνο» της Σίντι.

