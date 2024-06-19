Julia Roberts: Δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία του γιου της για τα γενέθλιά του

Η Τζούλια Ρόμπερτς γιόρτασε τα 17α γενέθλια του γιου της Χένρι, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια τρυφερή φωτογραφία από τα παλιά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, χαμογελάει, ενώ κρατά τον μικρό της γιο αγκαλιά.

«Απίστευτο που αυτό το μωρό είναι τώρα ένα πανύψηλο 17χρονο θαύμα!», έγραψε στην ανάρτησή της, προσθέτοντας: «Χρόνια πολλά για τα γενέθλια του όμορφου Χένρι».

Ο Χένρι είναι το μικρότερο παιδί της Ρόμπερτς με τον κινηματογραφιστή σύζυγό της, Ντάνιελ Μόντερ. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2002, είναι επίσης γονείς των 19χρονων διδύμων Hazel και Phinnaeus.

Η Roberts και ο Moder, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2000, κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας και σπάνια δημοσιεύουν φωτογραφίες τους στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωταγωνίστρια του «Notting Hill» έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι όταν οι γιοι και η κόρη της ήταν μικρότεροι, προσπαθούσε να περιορίσει τον χρόνο που περνούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση.

«Είναι ενδιαφέρον να προσπαθείς να μεγαλώσεις παιδιά στις μέρες μας, γιατί όλα είναι τόσο καινούργια - οι πιέσεις, οι πόροι, το να έχεις τον κόσμο στα χέρια σου έτσι», δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun» το 2019.

«Προσπαθώ να τα κρατάω μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν καταλαβαίνω πραγματικά για ποιο λόγο τα χρειάζονται αυτά αυτή τη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

