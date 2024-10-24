Οι λάτρεις των ταινιών δράσης έχουν έναν ιδιαίτερο λόγο να ευχαριστήσουν την Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) για την επιτυχία ενός από τα πιο διάσημα franchise όλων των εποχών, το «John Wick».

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους οι παραγωγοί της σειράς αποκάλυψαν ότι η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός και παραγωγός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πρώτης ταινίας.

«Ήμασταν στην τελευταία εβδομάδα της παραγωγής και είχαμε απώλεια της τάξης των 6 εκατομμυρίων δολαρίων», σημείωσε ο Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) στο Business Insider.

«Είχαμε ανεξάρτητη χρηματοδότηση…και ένας από τους επενδυτές δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει εγκαίρως τα χρήματα».

Καθώς η CAA προσπαθούσε να συγκεντρώσει το ποσό, πρόσφερε σε μερικούς από τους δικούς της ηθοποιούς την ευκαιρία να επενδύσουν. Σε αντάλλαγμα, θα ήταν οι πρώτοι που θα έπαιρναν πίσω τα χρήματά τους.

«[Η Eva] ήρθε για να μας σώσει και εξασφάλισε τα χρήματα κυριολεκτικά σε λιγότερο από 24 ώρες πριν κλείσουμε τις πόρτες της ταινίας και φύγουμε», συνέχισε ο Σταχέλσκι ο οποίος έμαθε το «μυστικό» σωτήρα τους μαζί με τον Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch) από τον παραγωγό Μπασίλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk).

Και παρά το γεγονός ότι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ την κάλεσαν για δείπνο στο Chateau Marmont για να την ευχαριστήσουν.

Σημειώνεται ότι η ταινία του 2014 απέφερε περισσότερα από 86 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ το franchise ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις αίθουσες πέρυσι με το 4ο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το Deadline, το franchise θα συνεχιστεί με την νέα ταινία «From the World of John Wick: Ballerina» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Ανα ντε Αρμας (Ana de Armas). Σε σκηνοθεσία Λεν Γουάισμαν (Len Wiseman) αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.