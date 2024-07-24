Sofia Vergara: Κάνει διακοπές στην Ιταλία και «ανέβασε» φωτογραφία του συντρόφου της

Η Sofia Vergara είναι και πάλι ερωτευμένη. Η 52χρονη ηθοποιός του «Griselda» δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία στο Instagram με τον σύντροφό της, Justin Saliman, να χαλαρώνει κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ιταλία.

Ο φίλος της, ο οποίος είναι ορθοπεδικός χειρουργός, χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, είναι εξαπλωμένος, ενώ εμφανίστηκε και σε ένα βίντεο στα Instagram Stories της.

Η Sofia Vergara άρχισε να βγαίνει με τον Saliman μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Joe Manganiello, μετά από επτά χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2023 και οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Φεβρουάριο.

Η Sofia και ο Joe φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί τον Οκτώβριο του 2023. Από τότε έχουν εντοπιστεί σε αρκετές περιπτώσεις να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί.

Πηγή: skai.gr

