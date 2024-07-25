Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της με ένα φαντασμαγορικό πάρτι στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας ως θέμα τη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Bridgerton». Η καλλιτέχνιδα εθεάθη να κάθεται σε έναν χρυσό θρόνο και να φωτογραφίζεται με τους καλεσμένους, να χαιρετά τον -επί χρόνια- φίλο και μάνατζέρ της, Benny Medina, και να τραγουδά, πριν σβήσει τα κεράκια της τούρτας.

Ωστόσο, ήταν ένα γλυκόπικρο γεγονός. Η καλλιτέχνιδα ξεκίνησε τους εορτασμούς το περασμένο Σαββατοκύριακο, με ένα πάρτι και ένα γεύμα σε ιταλικό εστιατόριο, το οποίο, όπως όλα όσα την αφορούν τους τελευταίους μήνες, ήταν επίσης περίπλοκο: ήταν περιτριγυρισμένη από τα παιδιά της, τον Max και την Emme, την αδελφή της Lynda, μερικούς φίλους, όπως ο μάνατζέρ της και την ηθοποιό Sarah Jessica Parker... αλλά ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Ben Affleck, δεν ήταν μαζί της. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η Λόπεζ περνάει δύσκολη στιγμή, τόσο προσωπικά όσο και απέναντι στο κοινό.

Η Λόπεζ χαμογελάει μπροστά στις κάμερες εδώ και μήνες, βγάζει ένα καλό πρόσωπο μπροστά στους δημοσιογράφους, στους θαυμαστές που της ζητούν αυτόγραφα, μπροστά σε όλους όσοι τη ρωτούν πώς τα πάει και σε τι δουλεύει. Αλλά πάντα αποφεύγει την ίδια ερώτηση: πώς πάει ο γάμος της.

Κάποιοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να της κάνουν την ερώτηση κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας της «Atlas» στα τέλη Μαΐου, αλλά ο συμπρωταγωνιστής της, ο ηθοποιός Simu Liu, τους σταμάτησε στην πορεία. Όμως είναι δύσκολο να το κρύψει κανείς. Η συζυγική κρίση δεν είναι πλέον μόνο μια φήμη των ταμπλόιντ, ούτε κάτι που φαίνεται στο πρόσωπο της σταρ, που τον τελευταίο καιρό δείχνει θλιμμένη. Τα σημάδια είναι πάρα πολλά και εντελώς ξεκάθαρα.

#JenniferLopez es cuestionada por su divorico en su visita a México para el estreno de #Atlas y #SimuLiu la defiende con una gran respuesta. 👏#JLo #AtlasEnMX pic.twitter.com/r2VX3XsXwi — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) May 23, 2024

Ήταν στα μέσα Μαΐου, όταν όσοι παρακολουθούν συνεχώς το ζευγάρι συνειδητοποίησαν ότι είχαν να εμφανιστούν δημόσια, προφανώς βυθισμένοι στο αιώνιο αγκάλιασμά τους, από τον Μάρτιο. Εκείνη εμφανίστηκε στο Met Gala, του οποίου ήταν και χορηγός, χωρίς εκείνον, σε μια κίνηση που εξέπληξε τους πάντες. Πόζαρε στα σκαλιά του μουσείου της Νέας Υόρκης ολομόναχη, πιο αδύνατη από ποτέ (το επιβεβαίωσε και η ίδια, δηλώνοντας ότι γυμνάζεται πολύ λόγω των γυρισμάτων στα οποία έχει βυθιστεί) και μόνο με ένα μισό χαμόγελο. Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία αμφισβητήθηκε η κατάσταση της σχέσης τους και τόσους μήνες μετά, συνεχίζει να είναι έτσι...

Στα τέλη Μάϊου, η Λόπεζ βίωσε και μία από τις χειρότερες επαγγελματικές της στιγμές: η ακύρωση της περιοδείας της. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η καλλιτέχνιδα κυκλοφόρησε το «This Is Me... Now», ένα νέο άλμπουμ με 13 τραγούδια, που έκανε την… ανιαρή πορεία του στα μουσικά charts.

Επιπλέον, το άλμπουμ συνοδευόταν από ένα είδος μεγάλου βίντεο κλιπ με τίτλο «This Is Me... Now: A Love Story», όπου όλα τα τραγούδια του άλμπουμ συγκεντρώνονταν σε κάτι, σαν μουσική ταινία. Μετά από αυτό ακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ, το «The Greatest Love Story Never Told», όπου η Λόπεζ ανέλυσε και το ειδύλλιό της με τον Άφλεκ. Επένδυσε πάνω από 20 εκατ. δολάρια σε όλα αυτά, με μικρή επιτυχία στο κοινό και ακόμη μικρότερη στους κριτικούς.

Μέχρι να έρθει η ώρα της περιοδείας, είχε πουλήσει ελάχιστα εισιτήρια και δήλωσε ότι θα έπαιρνε λίγο χρόνο για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους. Εκτός του ότι έχασε την εύνοια του κοινού, για άλλη μια φορά, η συζυγική κρίση ήταν ορατή.

Στη συνέχεια, οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται συχνότερα, αλλά ποτέ ο ένας με την παρέα του άλλου. Εκείνος, κυρίως, εθεάθη στο Λος Άντζελες, εκείνη στην Καλιφόρνια, πήγε, επίσης, διακοπές στην Ιταλία με φίλους κοκ. Εν τω μεταξύ, φορτηγά μετακόμισης απομάκρυναν τα προσωπικά αντικείμενα του Άφλεκ από την έπαυλη που είχαν αγοράσει μαζί πριν από μόλις έναν χρόνο στο Μπέβερλι Χιλς και τα μετέφεραν σε μια άλλη, στην περιοχή Μπρέντγουντ, πιο κοντά στα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ.

Φέτος, δεν υπήρξε γιορτή για την επέτειο του γάμου τους. Δεν ήταν μαζί, ούτε καν στα γενέθλιά της. Όλα τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για χωρισμό και απλά το μόνο που μένει -τυπικά- είναι η ανακοίνωση από τους ίδιους. Αν θα υπάρξει...

Πηγή: skai.gr

