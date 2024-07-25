Ήταν εννιά χρόνων και βαριόταν, ένα βροχερό απόγευμα του 1975. Τα μεγαλύτερα αδέρφια της, οι οποίοι ήταν ήδη διεθνείς σταρ, είχαν μόλις επιστρέψει από μια εξαντλητική 10μηνη παγκόσμια περιοδεία. Ενώ ξεκουράζονταν, δεν υπήρχε κανείς να τη διασκεδάσει.

Τότε η Τζάνετ Τζάκσον μπήκε κρυφά στο στούντιο ηχογράφησης στην κατοικία της οικογένειας, στο Ενσίνο της Καλιφόρνια και άρχισε να παίζει μια μελωδία, στην οποία έδωσε τον τίτλο «Fantasy».

«Έκανα τα φωνητικά, τραγούδησα και έπαιξα τα πάντα σε αυτό», ανέφερε η τραγουδίστρια στο BBC.

Άφησε την κασέτα και πήγε για ύπνο, χωρίς να το σκεφτεί πολύ. Αλλά όταν έφτασε στο σπίτι από το σχολείο την επόμενη μέρα, το τραγούδι ακουγόταν στον δρόμο.

«Αισθάνθηκα τόσο αμήχανα. Η πόρτα του στούντιο ήταν ανοιχτή και ο Μάικ άκουγε το τραγούδι» εξήγησε αναφερόμενη στον αδερφό της Μάικλ Τζάκσον.

«Τότε ο πατέρας μου είπε: "Θα τραγουδήσεις". Είπα: "Όχι, όχι, όχι, θέλω να πάω στο κολέγιο και να σπουδάσω επιχειρηματικό δίκαιο". Αλλά όταν ο Τζο Τζάκσον έλεγε στα παιδιά του τι να κάνουν, συμμορφώνονταν» ανέφερε η τραγουδίστρια.

Περίπου 50 χρόνια αργότερα, η Τζάνετ Τζάκσον είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έγινε η πρώτη γυναίκα που ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Παραγωγής.

Η κόρη της, Άισα είναι τώρα επτά ετών. Στην ίδια ηλικία η Τζάνετ Τζάκσον έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, όταν εμφανίστηκε με τον αδερφό της, Ράντι στο «Carol Burnett Show».

«Δεν θυμάμαι να είχα ερωτηθεί» αναφέρει σε συνέντευξή της στο BBC ενόψει της περιοδείας της τον Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Απλώς θυμάμαι ότι το έκανα» σημείωσε προσθέτοντας ότι σύντομα, άρχισε να έχει ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές Good Times και Diff'rent Strokes.

Στην εφηβεία της, κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα της άλμπουμ, τα οποία δεν είχαν απήχηση. Αργότερα απέρριψε τους παραγωγούς του πατέρα της και προσέλαβε τους φανκ μάστερ της Μινεάπολης Jimmy Jam και Terry Lewis για το επόμενο άλμπουμ της, Control έξι τραγούδια του οποίου έγιναν επιτυχίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

