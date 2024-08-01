Ben Affleck-Jennifer Lopez: Καταθέτουν αίτηση διαζυγίου μετά το φιάσκο των γενεθλίων

Η αγάπη της Jennifer Lopez μπορεί να μην κοστίζει τίποτα, αλλά το διαζύγιό της με τον Ben Affleck, σίγουρα, θα κοστίσει. Άνθρωποι που μίλησαν στη «Daily Mail» υποστήριξαν ότι ο 51χρονος ηθοποιός δεν πρόκειται να κάνει πίσω ως προς το διαζύγιο, καθώς μια τελευταία προσπάθεια συμφιλίωσης που έγινε την τελευταία εβδομάδα απέτυχε. Τα έγγραφα του διαζυγίου του ζευγαριού είναι έτοιμα, αλλά δεν έχουν ακόμη κατατεθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Άφλεκ προχώρησε στην αγορά νέου σπιτιού, αξίας 20,5 εκατ. δολαρίων στο Pacific Palisades, και μάλιστα αυτό έγινε την ημέρα των γενεθλίων της Τζένιφερ Λόπεζ. Φίλοι της σταρ ισχυρίστηκαν ότι αυτή η αγορά ήταν «μαχαιριά στην καρδιά» για την καλλιτέχνιδα. Η αγορά του ήρθε λίγες ημέρες αφότου το ζευγάρι πούλησε την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς για 68 εκατ. δολάρια.

«Τα χαρτιά του διαζυγίου είναι έτοιμα εδώ και ένα μήνα, αλλά το πρώην -πλέον- ζευγάρι περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να τα καταθέσει», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της Λόπεζ. Και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή, θα εκδώσουν μια κοινή δήλωση που θα λέει πόσο πολύ αγαπούν ο ένας τον άλλον και πώς πάλεψαν για να τα καταφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν… Ειλικρινά, στο τέλος δεν μπόρεσαν να έρθουν σε συμβιβασμό. Αυτό που είχαν πριν έχει χαθεί και το έχουν αποδεχτεί και οι δύο».

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά μαζί στις 30 Μαρτίου. Πέρασαν, μάλιστα, τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους -στις 16 Ιουλίου- σε διαφορετικές πόλεις.

Οι αναφορές για τα συζυγικά προβλήματα του Affleck και της Lopez άρχισαν να κυκλοφορούν τον Μάιο, όταν μια πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε ότι ο Ben είχε μετακομίσει σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι αξίας 100.000 δολαρίων και ότι το ζευγάρι σκόπευε να πουλήσει το «σπίτι των ονείρων του». Το σπίτι του Άφλεκ βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ, στο Μπρέντγουντ.

