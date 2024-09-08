Evan Fournier: Ο πρώην NBAer και παίκτης του Ολυμπιακού αποθεώνει… σουβλατζίδικο

Τις ομορφιές της χώρας μας ανακαλύπτει σταδιακά ο Γάλλος σμολ φόργουορντ Εβάν Φουρνιέ, και όταν αναφερόμαστε στις ομορφιές εννοούμε και τις… όμορφες γεύσεις, και όχι μόνο τα τοπία.



Αφότου έψαξε δημοσίως για τα βασικά (κουρέα), ο πρώην NBAer και παίκτης του Ολυμπιακού μαγεύτηκε από ένα σουβλατζίδικο στον Νέο Κόσμο και προφανώς ενθουσιασμένος από την ανακάλυψή του έσπευσε να το αποθεώσει… στον λογαριασμό του.



«ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας φωτογραφία του σουβλατζίδικου και βάζοντας δίπλα στη λεζάντα τρία emoji φωτιές για να μην αφήσει καμία αμφιβολία.

Best barber in Athens? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 7, 2024

