Όλες οι γυναικείες παρουσίες στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι στιλιστικές τους επιλογές

Το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός του μήνα είναι πάντα η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και είναι μια μέρα που κανείς που ασχολείται ενεργά με την πολιτική δε θέλει να χάσει. Εκεί εξαγγέλονται τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης και όλη η χάραξη της πολιτικής πορείας του κόματος.

Και όπως ήταν φυσικό το Διεθνές συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης κατακλείστηκε από κόσμο, δημοσιογράφους, βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόματος. Ανάμεσά τους και πολλά από τα γυναικεία ισχυρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι κυρίες ως επί τω πλείστον κινήθηκαν σε safe στιλιστικές επιλογές για τις εμφανίσεις τους στη σημαντικότερη ημέρα της φετινής ΔΕΘ. Λευκό και ασπρόμαυρο ήταν οι περισσότερες επιλογές ρούχων με κάποιες να δίνουν σημασία στα details που έκαναν τη διαφορά.

Μαύρο σικάτο κοστούμι με λευκό τοπ εμφανίστηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη φορώντας στο πέτο της μια εντυπωσιακή χρυσή καρφίτσα, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της. Simple dress code με εντυπωσιακά αξεσουάρ.

Το διαχρονικό γκρι, επέλεξε για το κοστούμι της η Ντόρα Μπακογιάννη συνδυάζοντάς το επίσης με λευκό τοπ και μια offwhite τσάντα.

Ασπρόμαυρη η επιλογή της Ελεονώρας Μελέτη με ένα πιο θηλυκό top με βολάν ενώ η Ελίζα Βόζεμπεργκ που ήταν ντυμένη στα ολόλευκα έκανε τη διαφορά με ένα εντυπωσιακό μεταξωτό μαντήλι σε γαλάζια, χρυσά και λευκά χρώματα.

Ολόλευκο κοστούμι με γιλέκο στην πιο θηλυκή εκδοχή του ανδρόγυνου look η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Λευκό τοπ και σακάκι με μαύρο παντελόνι για τη Νίκη Κεραμέως που όμως είχε ένα twist αφού επέλεξε να φορέσει στα αυτιά της εντυπωσιακά πράσινα σκουλαρίκια που σίγουρα τραβούσαν το βλέμμα.

Και φτάνουμε σε εκείνες που έκαναν τη διαφορά. Μπλε, το μπλε της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε η Σοφία Ζαχαράκη σε midi pencil φόρεμα.

Κόκκινο της φωτιάς για την Έλενα Ράπτη με χρυσά κοσμήματα. Το κόκκινο είναι σε γενικές γραμμές το χρώμα της και το επιλέγει αρκετά συχνά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.