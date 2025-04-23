Beyonce: Η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού (video)

Η μητέρα της Beyonce, Tina Knowles, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η Tina Knowles μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της, αναφέροντας πως διαγνώστηκε στο πρώτο στάδιο της νόσου.

Όπως είπε στην εκπομπή «CBS Morning», κατά τη διάρκεια μαστογραφίας στην οποία υποβλήθηκε, οι γιατροί ανακάλυψαν δύο όγκους στο στήθος της. Ωστόσο, δεν πέρασε αυτή τη δυσκολία μόνη της, αφού η οικογένεια και οι φίλοι της ήταν συνεχώς στο πλευρό της.

Η Τίνα Νόουλς αναφέρθηκε στην επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε, περιγράφοντας τη διαδικασία. Σημείωσε, μάλιστα, πως όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα ήταν εκεί. «Ήμουν νευρική πριν από την επέμβαση. Και ήταν όλοι κοντά μου κι έλεγα "είμαι τόσο χαρούμενη που είναι όλοι εδώ". Και σκεφτόμουν το τραγούδι "Walk with Me", το οποίο τραγουδούσα όλη την ώρα με τις φίλες μου».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως «ένιωθε τον Θεό μαζί της εκείνη τη στιγμή». «Νιώθεις ότι ο Θεός μπαίνει μαζί σου σε κάτι και σε προστατεύει. Και μπήκα εκεί μέσα νιώθοντας ότι με έχει ο Θεός», σημείωσε. Αν και έχει αναρρώσει πλήρως από τον καρκίνο, η μητέρα της Beyonce αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια στην πορεία. Όπως αποκάλυψε, κόλλησε μια λοίμωξη μετά το χειρουργείο, η οποία τη δυσκόλεψε αρκετά.



