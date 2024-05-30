Λένι Κράβιτζ: Δεν έχω κάνει σχέση εδώ και 9 χρόνια- Απέχω από το σεξ

Το ότι απέχει από το σεξ, έχοντας μάλιστα εννέα χρόνια να κάνει σοβαρή σχέση, αποκάλυψε μιλώντας στον «Guardian» ο Λένι Κράβιτζ.

Ο διάσημος τραγουδιστής που πρόσφατα έγινε 60 ετών, εξήγησε πως η απόφαση του σχετίζεται με τις πνευματικές του αρχές, πλέον και έτσι δεν θέλει να έχει ερωτική ζωή, μέχρι να βρει την κατάλληλη σύντροφο.

«Είναι πνευματικό θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε μάλιστα πως αν και ελεύθερος αυτή την περίοδο, θα ήθελε πολύ να βρει μια σύντροφο.

«Θα ήθελα να είμαι ξανά σε σχέση, έχω γίνει πολύ θετικός στον τρόπο που ζω», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην εμφάνισή του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεικτική της ηλικίας του.

«Μετά βίας το πιστεύω. Αλλά είναι όμορφο. Είναι ένας συνδυασμός γονιδίων, αυτοφροντίδας, σκληρής δουλειάς και πειθαρχίας», εξήγησε.

«Η πειθαρχία μου έχει να κάνει με το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Θέλω και τα τρία αυτά στοιχεία ευθυγραμμισμένα. Αν το σώμα μου είναι σε φόρμα και το πνεύμα και το μυαλό μου δεν είναι, τότε είναι απλά κάτι ωραίο, για να το κοιτάξω ή να καυχηθώ. Και; Ποιος νοιάζεται; Για μένα, όλα αυτά πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Και πρέπει να κάνω τη δουλειά που χρειάζεται για να τα έχω όλα αυτά σε ευθυγράμμιση, ώστε η ύπαρξή μου να είναι στο μέγιστο», τόνισε.

Οι απόψεις του διάσημου τραγουδιστή γύρω από τον έρωτα, δεν είναι πάντως καινούριες αφού είχε κάνει γνωστή ήδη από το 2008 για την τακτική του να απέχει από το προγαμιαίο σεξ, λέγοντας τότε, πως δεν είχε «πλαγιάσει» με γυναίκα εδώ και τρία χρόνια.

«Είναι απλά μια υπόσχεση που έδωσα μέχρι να παντρευτώ. Όσο βρίσκομαι στη ζωή, θέλω οι γυναίκες να έρχονται σε εμένα, όχι μόνο για το σώμα, αλλά για το πνεύμα μου και το μυαλό μου», είχε πει τότε.

