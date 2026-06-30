Δολοφονία στον Ασύρματο: Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

Της Έλενας Γαλάρη

Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο, στις 22 Απριλίου 2026.

Στο εδώλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί τρία χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

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