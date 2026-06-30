VisitGreece.gr: Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πύλη του ελληνικού τουρισμού – Αύριο η «πρεμιέρα»

Την ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη VisitGreece.gr παρουσίασε χθες η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σηματοδοτώντας μια «νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού».

Το έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη νέα πλατφόρμα και την αντίστοιχη εφαρμογή να τίθενται επίσημα σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η υπουργός υπογράμμισε τη δυναμική πορεία του κλάδου, σημειώνοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική χρονιά υψηλών επιδόσεων, με τα έσοδα να καταγράφουν αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η τουριστική κίνηση επεκτείνεται πλέον και εκτός της θερινής περιόδου, με το πρώτο τετράμηνο του 2026 να εμφανίζει αύξηση εσόδων κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η ηγεσία του υπουργείου πάντως επισήμανε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς διεθνείς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν διαρκώς το παγκόσμιο τοπίο.

Οι τρεις άξονες του έργου και η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, η νέα πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε έναν απλό ιστότοπο, αλλά αποτελεί ένα «ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα» που αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τον Ψηφιακό Τουριστικό Χάρτη για την τεκμηρίωση του τουριστικού αποθέματος, ο δεύτερος το Ψηφιακό Αποθετήριο και Διαδραστικό Μουσείο για τη διάσωση και ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του ΕΟΤ, και ο τρίτος τον πλήρη ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας και της εφαρμογής (app).

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, η νέα πύλη ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντας στους χρήστες να επικοινωνούν με ψηφιακούς βοηθούς και να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε και η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία ElevenLabs για την παροχή πολυγλωσσικής φωνητικής ενημέρωσης, προσφέροντας, κατά το υπουργείο, μια «νέα εξατομικευμένη εμπειρία ενημέρωσης» στους ταξιδιώτες. Το τεχνικό σκέλος και την αρχιτεκτονική του συστήματος ανέλυσε κατά τη συνέντευξη ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας Nova ICT.

Δείτε το βίντεο του Orange Press:

Πηγή: skai.gr

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