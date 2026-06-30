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Γκιουλέρ: «Όλα στο τραπέζι» για ενίσχυση της τουρκικής αεράμυνας - Πιθανή και η αγορά Patriot

Η Άγκυρα αξιολογεί μεταξύ άλλων την πιθανή προμήθεια συστημάτων αεράμυνας SAMP/T και Patriot, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων.

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Γκιουλέρ

Την πρόθεση της Τουρκίας να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνάς της επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε, η Άγκυρα αξιολογεί μεταξύ άλλων την πιθανή προμήθεια συστημάτων αεράμυνας SAMP/T και Patriot, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων.

«Η Τουρκία εξετάζει όλες τις επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των συστημάτων SAMP-T και Patriot», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο πεδίο των αμυντικών εξοπλισμών και λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να τεθούν ζητήματα συλλογικής ασφάλειας και αμυντικών δαπανών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τουρκία Γιασάρ Γκιουλέρ Patriot ΝΑΤΟ
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