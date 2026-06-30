Την πρόθεση της Τουρκίας να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνάς της επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Όπως δήλωσε, η Άγκυρα αξιολογεί μεταξύ άλλων την πιθανή προμήθεια συστημάτων αεράμυνας SAMP/T και Patriot, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων.
«Η Τουρκία εξετάζει όλες τις επιλογές για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των συστημάτων SAMP-T και Patriot», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.
🔴 SICAK GELİŞME— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) June 30, 2026
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:
"Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor.” pic.twitter.com/mUB0AIsTAd
Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο πεδίο των αμυντικών εξοπλισμών και λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να τεθούν ζητήματα συλλογικής ασφάλειας και αμυντικών δαπανών.
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