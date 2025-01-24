Λογαριασμός
Jamie Foxx: Χώρισε με τη σύντροφό του μετά τις δηλώσεις του ότι δεν βγαίνει πια με λευκές γυναίκες…

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023, μετά την εξαετή σχέση του Foxx με την πρωταγωνίστρια του «Dawson's Creek», Katie Holmes

Jamie Foxx

Ο Jamie Foxx χώρισε από τη φίλη του, Alyce Huckstepp, αφού πρόσφατα δήλωσε ότι δεν βγαίνει πια με λευκές γυναίκες. Μια πηγή από το περιβάλλον του 57χρονου -βραβευμένου με Όσκαρ- ηθοποιού δήλωσε στο «People» ότι αυτός και η Huckstepp δεν είναι πλέον μαζί, αφού έβγαιναν για πάνω από ενάμιση χρόνο. 

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023, μετά την εξαετή σχέση του Foxx με την πρωταγωνίστρια του «Dawson's Creek», Katie Holmes. Οι δυο τους χώρισαν το 2019.

Ο Foxx και η Huckstepp φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί στις 30 Οκτωβρίου 2024 κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στο Μεξικό. Ένα μήνα πριν, το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο καθώς εθεάθη να τρώει με φίλους στο Nobu Malibu.

Το εστιατόριο -το οποίο γλίτωσε από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες- έχει σημασία για τον Foxx και τη Huckstepp, καθώς εκεί έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι, τον Αύγουστο του 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι δρόμοι του ζευγαριού μπορεί να διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2022, όταν η Huckstepp παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του Foxx, «Night Shift», στο Netflix. Η Huckstepp και ο Foxx δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους λίγους μήνες αφότου εκείνος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από αιμορραγία στον εγκέφαλο τον Απρίλιο του 2023. Η ξανθιά καλλονή αποδείχτηκε μια «σπουδαία» παρουσία στη ζωή του ηθοποιού και τον στήριξε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όμως τα πράγματα άλλαξαν στη σχέση του ζευγαριού μετά το ταξίδι τους στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024, καθώς δύο μήνες μετά ο Foxx ανακοίνωσε ότι «θεραπεύτηκε» από τις λευκές γυναίκες και ότι «επέστρεψε στη μαύρη πλευρά της πόλης».

Έκανε το αστείο -ως τραγούδι - στο νέο του ειδικό αφιέρωμα στο Netflix, «What Had Happened Was...», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου, αφού πρώτα μίλησε για το εγκεφαλικό επεισόδιο-σοκ που υπέστη και αρνήθηκε ότι ο μεγιστάνας της μουσικής, Sean «Diddy» Combs, είχε οποιαδήποτε σχέση με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

