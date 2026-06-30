Η Μισέλ Φάιφερ μίλησε για την οντισιόν που άλλαξε τη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως έφυγε από εκεί πεπεισμένη ότι είχε καταστρέψει κάθε πιθανότητα να πάρει τον ρόλο που τελικά εκτόξευσε την καριέρα της στο Χόλιγουντ.

Η 68χρονη ηθοποιός θυμήθηκε, σε νέα συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, την αγχωτική διαδικασία για το «Grease 2», την ταινία του 1982 στην οποία υποδύθηκε τη Stephanie Zinone, την ατίθαση αρχηγό των Pink Ladies.

Παρότι ο ρόλος αυτός αποτέλεσε το μεγάλο της ξεκίνημα, η ίδια παραδέχτηκε ότι τότε δεν πίστευε καθόλου πως θα την επέλεγαν. «Δεν είχα καμία προσδοκία ότι θα πάρω αυτόν τον ρόλο», είπε, εξηγώντας πως οι ατζέντηδές της την είχαν στείλει στην οντισιόν κυρίως για την εμπειρία.

Η Μισέλ Φάιφερ περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως ιδιαίτερα πιεστική, καθώς ο χώρος ήταν γεμάτος ηθοποιούς, τραγουδιστές και χορευτές που περίμεναν τη σειρά τους.

«Ήταν σαν μαζική οντισιόν. Υπήρχαν παντού ηθοποιοί, χορευτές και τραγουδιστές, που έμπαιναν και έβγαιναν για να δοκιμαστούν», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η κατάσταση γινόταν ακόμη πιο άβολη επειδή οι τοίχοι ήταν πολύ λεπτοί και όσοι περίμεναν έξω μπορούσαν να ακούσουν τα πάντα. «Όλοι οι άλλοι ηθοποιοί που περίμεναν να μπουν μπορούσαν να ακούσουν την ερμηνεία σου, μπορούσαν να ακούσουν το τραγούδι σου», είπε.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο το τραγούδι και ο χορός δεν ήταν καθόλου μέσα στη ζώνη άνεσής της. «Δεν ήμουν τραγουδίστρια», εξήγησε. «Έκανα μαθήματα φωνητικής, μετά από σύσταση του δασκάλου υποκριτικής μου. Και σίγουρα δεν ήμουν χορεύτρια».

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν ξεκίνησε η χορευτική οντισιόν. Η Μισέλ Φάιφερ θυμήθηκε ότι όσο οι χορευτές έπαιρναν θέσεις για να παρουσιάσουν τη χορογραφία, εκείνη υποχωρούσε όλο και πιο πίσω. «Συνέχιζα να πηγαίνω όλο και πιο πίσω», είπε, αποκαλύπτοντας πως τελικά βρέθηκε στην τελευταία σειρά. «Τα κατάφερα όπως όπως, γιατί δεν μπορούσα να θυμηθώ τη χορογραφία», παραδέχτηκε.

Η ίδια ήταν βέβαιη ότι είχε αποτύχει. Έφυγε από την οντισιόν νιώθοντας πως είχε χάσει τη μεγάλη της ευκαιρία. «Έφυγα με την ουρά στα σκέλια, νιώθοντας τόσο ταπεινωμένη», είπε χαρακτηριστικά. Όμως, ενώ περπατούσε στον χώρο της Paramount, συνέβη κάτι που δεν περίμενε. Κάποια βοηθός έτρεξε πίσω της για να τη σταματήσει. «Νομίζω ότι ήταν η βοηθός της Πατ Μπερτς», θυμήθηκε η ηθοποιός. «Είπα κάτι για το πόσο ντροπιασμένη ένιωθα και εκείνη μου απάντησε: “Δεν θα έπρεπε, γιατί θέλει να επιστρέψεις αύριο”».

Η δεύτερη οντισιόν άλλαξε τα πάντα. Η Μισέλ Φάιφερ πήρε τελικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Stephanie Zinone στο «Grease 2», υποδυόμενη την επαναστάτρια Pink Lady που ερωτεύεται τον πιο «καθωσπρέπει» ήρωα της ταινίας.

Παρότι τότε αμφέβαλλε έντονα για τις μουσικές της ικανότητες, η ερμηνεία της στο «Cool Rider» έγινε μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ταινίας και εξακολουθεί να θεωρείται cult αγαπημένη από τους fans, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Το «Grease 2» αποτέλεσε την αρχή μιας εντυπωσιακής πορείας για τη Μισέλ Φάιφερ, η οποία λίγο αργότερα βρέθηκε δίπλα στον Αλ Πατσίνο στο «Scarface» και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ.

Τα επόμενα χρόνια, η ηθοποιός απέσπασε σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες για την ερμηνεία της σε ταινίες όπως «Dangerous Liaisons», «The Fabulous Baker Boys» και «Love Field». Πιο πρόσφατα, η Μισέλ Φάιφερ εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς του Τέιλορ Σέρινταν, «The Madison».

Πηγή: skai.gr

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