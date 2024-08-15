Εγκεφαλικά «μοίρασε» για μια ακόμη φορά η Ιρίνα Σάικ, η οποία στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Εκτός από το σκυλάκι της, φαίνεται και η ίδια να ποζάρει, ανέμελη και χαλαρή με το μαγιό της.

Μεταξύ άλλων, τη βλέπουμε να απολαμβάνει την πισίνα, να οδηγεί ένα παιδικό όχημα, όπου μας δείχνει την πίσω όψη του μαγιό, που αποτελείται μόνο από κορδόνια.

Δείτε την ανάρτηση:

