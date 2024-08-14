Κέιτι Πράις: Τα χρέη, η σύλληψη και τα «λόγια» για να την χωρίσει ο JJ Slater

Από το κακό στο χειρότερο φαίνεται πως πάνε τα πράγματα για την Κέιτι Πράις

Σαν να μην έφτανε η χρεοκοπία και η σύλληψη στο αεροδρόμιο του Χίθρρου, ίσως τώρα χάνει και τον JJ Slater αφού όπως φέρεται οι φίλοι του τον προτρέπουν να τη χωρίσει.

Οπως αναφέρει η Mirror, ο Βρετανός σταρ πιστεύεται ότι δέχεται πιέσεις από τους φίλους και την οικογένειά του να εγκαταλείψει την διάσημη αμφιλεγόμενη περσόνα και μαμά πέντε παιδιών μετά τη σύλληψή της.

Ο JJ Slater συνόδευε την 46χρονη στο περιβόητο ταξίδι στην Τουρκία για πλαστική επέμβαση, που προτίμησε να πραγματοποιήσει την ημέρα που φαινομενικά έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για το ζήτημα της πτώχευσής της.

Έχουν σχέση από τον Φεβρουάριο, αλλά τώρα τα αγαπημένα πρόσωπα του JJ έχουν φαινομενικά «μπουχτήσει» και θέλουν τα πράγματα μεταξύ των δύο να τελειώσουν.

«Όλοι ανησυχούν και του λένε να διαλύσει τη σχέση», λέει πηγή στη The Sun η οποία προσθέτει πως ο JJ ήταν τακτοποιημένος και ήρεμος πριν γνωρίσει την Κέιτι αλλά τώρα το χάος που διέπει την ζωή της, βλάπτει κι εκείνον.

«Είναι σαν η Κέιτι να ευδοκιμεί από το χάος, αλλά ο JJ δεν είναι έτσι», συνοψίζει εξηγώντας πως δεν είναι μόνο προσωπικό, αλλά επαγγελματικό το θέμα.

«Δούλεψε σκληρά για να απογειώσει τη φίρμα των ρούχων του και η συναναστροφή μαζί της του κάνει ζημιά».

Παρά τα σχόλια, εκπρόσωποι του JJ λένε στη Mirror ότι «δεν υπάρχει καθόλου αλήθεια» στους ισχυρισμούς και ότι «όλοι οι στενοί του άνθρωποι υποστηρίζουν τη σχέση τους».

