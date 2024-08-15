Brooke Shields: Μοιράζεται το δικό της tip για τέλεια φρύδια και ξαφνιάζει με αυτό που λέει

Όταν τίθεται το ερώτημα «πώς να αποκτήσουμε πυκνά και καλοσχηματισμένα φρύδια», η Brooke Shields έχει μια ιδιαίτερη συμβουλή να μοιραστεί, και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε αυτό που ακούσαμε.

Η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο, έχει πολλές γνώσεις να μοιραστεί όσον αφορά την ομορφιά. Η «iconic American Beauty» των tabloids της εποχής γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ομορφιά και ειδικά όταν πρόκειται για φρύδια, έχει μια συγκεκριμένη άποψη: να τα αφήνουμε ήσυχα, ανεξαρτήτως των τάσεων.

Η Brooke Shields, η γυναίκα με τα χαρακτηριστικά πυκνά φρύδια που έγιναν σήμα κατατεθέν της, υποστηρίζει ότι το μυστικό για φανταστικά φρύδια είναι να τα αφήνεις στην ησυχία τους και να μην επιτρέπεις σε κανέναν να τα πειράζει. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή των τσιμπιδιών, την αποφυγή πειραματισμών όσον αφορά το σχήμα τους και κυρίως το να μην υποκύπτεις σε τάσεις όπως το brow lamination που μπορεί να βλάψει την τρίχα. Το φυσικό σου σχήμα είναι αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα, συνήθως.

Η ίδια μοιράστηκε ότι δεν είναι καθόλου fan των «skinny brows» που ήταν μόδα τη δεκαετία του '90 και όταν της ανέφεραν ότι επιστρέφουν στη μόδα, αντέδρασε λέγοντας ότι «δεν τα θέλει καθόλου». Εξομολογήθηκε επίσης ότι «δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα στα φρύδια της» και δεν σκοπεύει να το κάνει στο μέλλον, ενώ προσπαθεί να αποδεχτεί τις γκρίζες τρίχες που εμφανίζονται σιγά-σιγά, χωρίς να επιθυμεί να τις βάψει.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει να νιώθει όμορφα και να επεμβαίνει στην εμφάνισή του όπως θεωρεί πιο σωστό.

Δες τι είπε:

