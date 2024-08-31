Αν έχεις παρατηρήσει ότι ο ύπνος σου τελευταία δεν είναι και ο καλύτερος, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα. Η αλήθεια είναι ότι η μελατονίνη, η ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο μας, μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες.

Η μελατονίνη παράγεται φυσικά στον εγκέφαλο και μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε. Όμως, οι συνήθειες της καθημερινότητάς μας μπορούν να την απορρυθμίσουν. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν για να επαναφέρεις τη μελατονίνη στα σωστά επίπεδα και να απολαύσεις έναν καλύτερο ύπνο;

Ο στόχος είναι να εκμεταλλευτείς όσο περισσότερο φως μπορείς κατά τη διάρκεια της ημέρας και να περιορίσεις το φως το βράδυ.

Εδώ είναι 5 αποδεδειγμένοι τρόποι για καλύτερο ύπνο:

1. Βγάλ’ τα γυαλιά ηλίου το απόγευμα

Εννοείται ότι είναι απαραίτητα κατά τις ώρες που ο ήλιος καίει, αλλά όταν η ένταση του φωτός μειώνεται, άφησε το πρόσωπό σου να απολαύσει το φυσικό φως. Το απογευματινό φως θα βοηθήσει τον οργανισμό σου να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα μελατονίνης.

2. Άφησε τον ήλιο να μπει μέσα

Αν μπορείς, κράτησε ανοιχτές τις κουρτίνες και τα παράθυρα. Το φυσικό φως μέσα στο χώρο σου μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου και να επηρεάσει θετικά τον ύπνο σου. Αν δουλεύεις από το σπίτι, βάλε το γραφείο σου κοντά σε ένα παράθυρο.

3. Απέφυγε την τηλεόραση πριν τον ύπνο

Μπορεί να νομίζεις ότι η τηλεόραση σε βοηθά να αποκοιμηθείς, αλλά το φως της οθόνης κρατά τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση. Προτίμησε να ακούσεις μουσική ή να διαβάσεις ένα βιβλίο με χαμηλό φωτισμό.

4. Χαμήλωσε τα φώτα το βράδυ

Το δυνατό φως το βράδυ μπορεί να μπλοκάρει την παραγωγή μελατονίνης. Χρησιμοποίησε λαμπτήρες χαμηλού φωτισμού τις βραδινές ώρες για να δημιουργήσεις ένα ήρεμο περιβάλλον.

5. Σβήσε όλα τα φώτα όταν κοιμάσαι

Όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, κλείσε όλα τα φώτα στο δωμάτιό σου. Ένα σκοτεινό περιβάλλον είναι το καλύτερο για να κοιμηθείς βαθιά και να ξυπνήσεις ανανεωμένος.

Ακολούθησε αυτά τα tips και σύντομα θα δεις μεγάλη βελτίωση στον ύπνο σου!

