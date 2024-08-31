Τις διακοπές της στο νησί Palmarola της Ιταλίας απολαμβάνει η εγκυμονούσα Μάργκοτ Ρόμπι μαζί με το σύζυγό της Τομ Ακερλέι.

Η 34χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε την Πέμπτη, 29 Αυγούστου και όπως φαίνεται πλέει σε πελάγη ευτυχίας αφού σε λίγο καιρό θα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα πριν κάνει μια βόλτα με τζετ σκι.

Η Χολιγουντιανή σταρ φορούσε ένα μαύρο μπικίνι μαγιό ενώ ο 34χρονος Ακερλέι φορούσε ένα κόκκινο μαγιό.

Pregnant Margot Robbie is every inch the glowing mother-to-be as she showcases her growing baby bump in a black bikini while relaxing with husband Tom Ackerley during sun-soaked break to Italy https://t.co/bNEOZIhdQw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2024

Πηγή: skai.gr

