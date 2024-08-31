Λογαριασμός
Η Μάργκοτ Ρόμπι με φουσκωμένη κοιλίτσα απολαμβάνει τις διακοπές της με τον Τομ Ακερλέι (Φωτογραφίες)

Η 34χρονη ηθοποιός πλέει σε πελάγη ευτυχίας αφού σε λίγο καιρό θα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της παιδί

Μάργκοτ Ρόμπι

Τις διακοπές της στο νησί Palmarola της Ιταλίας απολαμβάνει η εγκυμονούσα Μάργκοτ Ρόμπι μαζί με το σύζυγό της Τομ Ακερλέι.

Η 34χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε την Πέμπτη, 29 Αυγούστου και όπως φαίνεται πλέει σε πελάγη ευτυχίας αφού σε λίγο καιρό θα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της παιδί. 

Η ηθοποιός απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα πριν κάνει μια βόλτα με τζετ σκι.

Η Χολιγουντιανή σταρ φορούσε ένα μαύρο μπικίνι μαγιό ενώ ο 34χρονος Ακερλέι φορούσε ένα κόκκινο μαγιό.

TAGS: Margot Robbie εγκυμοσύνη Διακοπές
