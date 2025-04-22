Η Ακαδημία Κινηματογράφου που απονέμει τα βραβεία Όσκαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι τροποποιεί τους κανόνες της ώστε να υποχρεώνει τα μέλη της να παρακολουθούν όλες τις ταινίες που είναι υποψήφιες σε μια κατηγορία, εάν θέλουν να ψηφίσουν σε αυτήν.

Μέχρι τώρα, οι ψηφοφόροι όφειλαν απλώς να πιστοποιήσουν «ορκιζόμενοι στην τιμή τους» ότι έχουν δει τις ταινίες. Όμως στην πραγματικότητα ορισμένοι επέλεγαν ταινίες χωρίς να τις έχουν παρακολουθήσει, απλώς επειδή ήταν στην επικαιρότητα.

«Τα μέλη της Ακαδημίας θα πρέπει στο εξής να βλέπουν τις ταινίες που είναι υποψήφιες σε κάθε κατηγορία για να μπορούν να ψηφίσουν στον τελικό γύρο των Όσκαρ», εξήγησε στην ανακοίνωσή της.

Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί στην επόμενη απονομή, την 98η, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2026.

Για τις ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, τα στούντιο κάθε χρόνο κάνουν ευρείες διαφημιστικές εκστρατείες, με ιδιωτικές και δημόσιες προβολές, τις παρουσιάζουν σε φεστιβάλ, κάποιες φορές και παρουσία των συντελεστών που απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα μέλη της Ακαδημίας θα δουν τις παραγωγές τους. Αυτό όμως δεν γίνεται για όλες τις κατηγορίες βραβείων.

Η Ακαδημία δεν διευκρίνισε πώς θα εξακριβώνει αν τα μέλη της έχουν δει όλες τις ταινίες μιας κατηγορίας. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ενδέχεται να παρακολουθεί ποιες ταινίες βλέπει ο καθένας χάρη στην πλατφόρμα streaming που προορίζεται μόνο για τα μέλη της. Όσοι είδαν την ταινία αλλού, σε κάποιο φεστιβάλ ή σε κάποιον κινηματογράφο, θα πρέπει να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο που αναφέρει πότε και πού έγινε αυτό, λέει το περιοδικό.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε και άλλες αλλαγές των κανόνων της, όπως για παράδειγμα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάποια ταινία (όπως έγινε φέτος με τις ταινίες The Brutalist και Emilia Perez) δεν την αποκλείει από τα βραβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

