Μητέρα και κόρη δέχτηκαν ξανά σφοδρή κριτική από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι προηγούμενες διαφημιστικές τους καμπάνιες ήταν «ακατάλληλες» και «παράξενες». Ποζάροντας για γνωστή μάρκα εσωρούχων, η 53χρονη Χάιντι Κλουμ και η 21χρονη Λένι μας έδειξαν για άλλη μία φορά τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους. Και οι δύο ήταν υπέροχες…

Η Λένι Κλουμ

Σε μια φωτογραφία, η στενή σχέση τους ήταν εμφανής, καθώς η μαμά Χάιντι χαμογελούσε, ενώ στεκόταν πίσω από την κόρη της, αφήνοντάς την να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το διάσημο μοντέλο είχε προκαλέσει για πρώτη φορά την αποδοκιμασία των θαυμαστών της, όταν η ίδια και η Λένι πόζαραν το 2023 και πάλι με εσώρουχα.

Οι δυο τους είχαν δηλώσει στο περιοδικό «People» για το θέμα: «Πολλοί άνθρωποι λένε: ‘’Δεν ξέρω τι να πω για το γεγονός ότι η μαμά και η κόρη το κάνουν αυτό μαζί’’. Είμαι περήφανη για την κόρη μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό», είχε δηλώσει η Χάιντι Κλουμ. Η ίδια ξεκαθάρισε επίσης ότι η αυτοπεποίθηση για το σώμα είναι οικογενειακή υπόθεση, σημειώνοντας ότι πάντα ένιωθε άνετα με τον εαυτό της. «Πάντα ήμουν πολύ ανοιχτή με το σώμα μου», εξήγησε.

«Όταν κάνω ηλιοθεραπεία στην αυλή, μπορεί να μην φοράω μπικίνι. Είμαι Ευρωπαία... τα παιδιά μου δεν με ξέρουν διαφορετικά». Πρόσθεσε ότι η οικογένειά τους δεν βλέπει τη γυμνότητα μέσα από ένα υπερσεξουαλικό πρίσμα.

Με καριέρα δεκαετιών και αμέτρητες συνεργασίες, η Χάιντι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ενέργεια, την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελματισμό της. Η παρουσία της μπροστά στον φακό παραμένει αφοπλιστικά φυσική, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία είναι το μεγαλύτερο ατού ενός μοντέλου.

Και είναι αλήθεια ότι στα χνάρια της βαδίζει και η Λένι, η οποία έχει πλέον χαράξει τη δική της πορεία στη μόδα. Με δικό της στιλ, δυναμική προσωπικότητα και μια έμφυτη άνεση μπροστά στην κάμερα, εκπροσωπεί τη νέα γενιά μοντέλων που συνδυάζει επαγγελματισμό με αυθεντικότητα.

Η καμπάνια, αν και εστιάζει στον minimal σχεδιασμό και την άνεση των εσωρούχων, φωτίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο: τη σχέση μητέρας και κόρης. Οι εικόνες αποπνέουν εμπιστοσύνη, τρυφερότητα και μια αίσθηση ενδυνάμωσης. Δεν πρόκειται για μια απλή φωτογράφιση, αλλά για μια ιστορία σύνδεσης δύο γυναικών που εξελίσσονται η καθεμία στο πεδίο της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν η μία την άλλη.

Πηγή: skai.gr

