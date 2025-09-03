Η τρανσέξουαλ κόρη του Ίλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, μίλησε για τη ζωή της αφού έχει κόψει κάθε δεσμούς με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, ο οποίος δεν αποδέχτηκε ποτέ την αλλαγή του φύλου της. Όπως ανέφερε στο περιοδικό «The Cut», είναι άφραγκη και ζει στο Λος Άντζελες με τρεις συγκατοίκους «γιατί είναι φθηνότερο».

«Ο κόσμος υποθέτει πως έχω πολλά χρήματα αλλά δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια διαθέσιμα. Η μαμά μου είναι πλούσια, σωστά; Αλλά προφανώς ο άλλος (ο Ίλον Μασκ)... είναι σε ασύλληπτο βαθμό πλούσιο αλλά εγώ δεν επιθυμώ να είμαι υπερ-πλούσια», λέει.

«Έχω φαγητό, φίλους, στέγη και ένα αναλώσιμο εισόδημα. Είμαι πιο τυχερή από άλλους ανθρώπους της ηλικίας μου στο Λος Άντζελες», σημειώνει.

Η Γουίλσον - το μεγαλύτερο από τα 14 παιδιά του Μασκ - έκοψε τους δεσμούς με τον πατέρα της, ιδρυτή της Tesla, το 2022, όταν κατέθεσε αίτηση για να αλλάξει το φύλο και το όνομά της.

Έκτοτε, η κόντρα τους είναι εκτός ορίων, με την νεαρή να τον κατακεραυνώνει μέσα από τα social media επειδή ο ίδιος δεν αποδέχτηκε ποτέ την επιλογή της.

Ο Μασκ έχει υποστηρίζει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του πως η Γουίλσον «πέθανε από τον ιό της woke ατζέντας» και πως τον ξεγέλασαν για να της επιτρέψει την αλλαγή φύλου όταν ήταν 16 ετών.

Παρ΄όλα αυτά, η ίδια εκμεταλλεύτηκε την πολύ δημόσια διαμάχη με τον πατέρα της, λέγοντας στο περιοδικό ότι το πιο στερεοτυπικό πράγμα που την χαρακτηρίζει είναι πως έχει «daddy issues».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, το νεαρό μοντέλο αναφέρθηκε στην πλούσια ανατροφή της, λέγοντας πως πήγε σε «ιδιωτικό λύκειο γεμάτο με nepo babies», συμπεριλαμβανομένης της κόρης της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν.

Είπε αναφέρει πως γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες όπως κορεάτικα, κινέζικα, ιαπωνικά και ισπανικά. Επίσης, πήγε σε κολλέγιο στον Καναδά και την Ιαπωνία πριν τελικά εγκαταλείψει την εκπαίδευσή της, κατηγορώντας την τεχνητή νοημοσύνη πως της «χάλασε το κίνητρο».

Για τη διασημότητα που έχει αποκτήσει αναφέρει πως: «Πάλεψα τόσο σκληρά για πολύ καιρό για να θεωρηθώ κανονικός άνθρωπος. Υπήρξε μια στιγμή κυριολεκτικά λίγο πριν γίνω διάσημη που κανείς δεν ήξερε ποια ήμουν. Ήταν καταπληκτικό. Όλοι με αντιμετώπιζαν ως ένα συνηθισμένο άτομο. Μου λείπει αυτό. Αλλά μου αρέσει και η φήμη. Είμαι κάπως αδιάφορη γι' αυτή, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι μου φέρνει χρήματα», ανέφερε επίσης.

Πηγή: skai.gr

