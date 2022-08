Η πριγκίπισσα Νταϊάνα τράνταξε το «κλουβί» της μοναρχίας - Τι αποκαλύπτει η βιογράφος της Ελισάβετ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εντυπωσίασε τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ακόμα και την βασίλισσα Ελισάβετ.

«Η Νταϊάνα ήταν το πρώτο άτομο που τράνταξε το "κλουβί" της μοναρχίας», λέει στο «People» η βιογράφος της βασίλισσας, Ίνγκριντ Σούερντ, στο τεύχος αυτής της εβδομάδας, το οποίο ανατρέχει στην κληρονομιά της Νταϊάνα 25 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της στις 31 Αυγούστου του 1997.

«Δεν νομίζω ότι η Νταϊάνα εσκεμμένα προσπάθησε να αλλάξει την οικογένεια», προσθέτει η Σούερντ, η οποία γνώριζε προσωπικά την Νταϊάνα. «Το έκανε γιατί έτσι ήταν».

Η βασίλισσα επικρίθηκε επειδή παρέμεινε σιωπηλή τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Ένιωθε ότι κινδυνεύει», λέει ο Εντ Πέρκινς, σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ του HBO «The Princess».

Το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, η μονάρχης μίλησε τελικά στο έθνος σε μια σπάνια τηλεοπτική ομιλία. Παρά τη συνήθη στωική φύση της, η βασίλισσα Ελισάβετ φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να εκφράσει συναισθήματα... ακολουθώντας το παράδειγμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

