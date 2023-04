Η πιο πολύτιμη ιδιωτική συλλογή κοσμημάτων βγαίνει σε δημοπρασία (βίντεο - φωτογραφίες)

Η πιο πολύτιμη ιδιωτική συλλογή κοσμημάτων στον κόσμο βγαίνει σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό από τον οίκο Christie's και αναμένεται συγκεντρώσει ποσό ρεκόρ, 120 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

The largest and most valuable private jewellery collection to come to auction. Christie's is proud to present The World of Heidi Horten, the exquisite jewellery collection of the late Mrs. Heidi Horten (1941-2022): https://t.co/g6pzy5oXIH pic.twitter.com/fLEARVSYDA