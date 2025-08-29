Μάιλι Σάιρους: Η απελευθέρωση της θηλής για την καλλιτέχνιδα - Το «body painting» και οι γυμνές πόζες (φωτό)

Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) πόζαρε γυμνή για την καμπάνια της Maison Margiela. Η Lucia Pica ζωγράφισε λευκές πινελιές σε όλο το καλλίγραμμο σώμα της 32χρονης ποπ σταρ, για να μιμηθεί την τεχνική Bianchetto του 1989, του γαλλικού οίκου μόδας. Η Μάιλι, γεννημένη Ντέστινι-Χόουπ (Μοίρα-Ελπίδα), επίσης έδειξε τα πλούσια προσόντα της με ένα διαφανές λευκό φόρεμα με φτερά και μαύρα τακούνια Mary Jane Tabi για τις φωτογραφίες που τράβηξε ο φωτογράφος Paolo Roversi.

«Τα γυμνά του Paolo είναι τόσο εμβληματικά και χαρακτηριστικό γνώρισμα της τέχνης του», δήλωσε η καλλιτέχνιδα. «Το να ποζάρω γυμνή για μια καμπάνια μόδας ήταν κάτι σημαντικό». Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έπαιξε, επίσης, με την ιδέα του γυμνού, φορώντας ένα γυμνό κορμάκι σε πολλές από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες.

«Ακόμα και αν δεν φοράω τίποτα, εξακολουθώ να νιώθω μια δύναμη», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Perfect» η Μάιλι Σάιρους. «Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια κατάσταση ευτυχίας κι όλα κυλούν ομαλά».

Η «καυτή» φωτογράφισή της έρχεται δύο μήνες αφότου μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές της σχετικά με το σώμα της και για τον λόγο που προτιμούσε να φοράει μαγιό που την κάλυπταν. «Υπήρχαν πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσαν το σώμα μου και οι άνθρωποι έβαζαν το κεφάλι μου σε πολύ αντιαισθητικά πράγματα», είπε η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Ιούνιο στο podcast «Reclaiming» της Μόνικα Λεβίνσκι. «Και το βλέπω ακόμα και σήμερα όταν φοράω μαγιό. Φοράω πολύ σεμνά μαγιό». Η Σάιρους εξήγησε ότι προτιμά τα tankini από τα μπικίνι. «Είμαι ακόμα πολύ ανασφαλής για αυτά τα meme σχετικά με το σώμα μου».

Η Μάιλι Σάιρους δεν είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Βαριέται εύκολα, αλλά έχει το ταλέντο να μετατρέπει την ανία της σε δημιουργικότητα. Όπως αλλάζει χτενίσματα και ερωτικούς παρτενέρ, με την ίδια ευκολία μεταπηδάει από το ένα μουσικό είδος στο άλλο. Η κάντρι, η ποπ, η χιπ-χοπ, η ψυχεδελική ροκ, είναι όλες «φίλες» της και κάθε επόμενο άλμπουμ της είναι μια νέα μουσική έκπληξη.

