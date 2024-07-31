Η Megan Thee Stallion στην προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις

Η Megan Thee Stallion είπε στο πλήθος σε συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις ότι οι ΗΠΑ «πρόκειται να γράψουν ιστορία με την πρώτη μαύρη γυναίκα πρόεδρο».

Η ράπερ από το Τέξας εμφανίστηκε στην εκδήλωση, στην Ατλάντα της Τζόρτζια, μπροστά σε πλήθος 10.000 ατόμων, καθώς η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών συνεχίζει την εκστρατεία της για τη διεκδίκηση της προεδρίας.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια στην προεκλογική συγκέντρωση, "Girls in the Hood", "Mamushi", "Body" και "Savage".

Καθώς τραγουδούσε την επιτυχία της «Body» είπε στο κοινό: «Τώρα ξέρω ότι οι κυρίες μου στο πλήθος αγαπούν το σώμα τους – και αν θέλετε να συνεχίσετε να αγαπάτε το σώμα σας, ξέρετε ποια να ψηφίσετε».

Η Χάρις είναι γνωστή για την υπεράσπιση του δικαιώματος της άμβλωσης.

Πέρασε αρκετό χρόνο κατά την προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν ο οποίος αποσύρθηκε από την εκστρατεία για την προεδρία, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε το 2022 την ετυμηγορία-ορόσημο στη δικαστική υπόθεση «Roe vs. Wade» του 1973, που το αναγνώριζε ως συνταγματικό δικαίωμα και νομιμοποιούσε την άμβλωση σε εθνικό επίπεδο.

Η Megan Thee Stallion αποκάλεσε επίσης την Κάμαλα Χάρις «μελλοντική μας πρόεδρο» και απευθυνόμενη στο πλήθος τόνισε ότι «πρόκειται να γράψουμε ιστορία με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο – την πρώτη μαύρη γυναίκα πρόεδρο».

«Ας το καταφέρουμε αυτό...Για την Χάρις» πρόσθεσε.

Ο ράπερ Quavo από την Ατλάντα, ο οποίος ήταν επίσης παρών, επαίνεσε την Κάμαλα Χάρις για το έργο της στην αντιμετώπιση της ένοπλης βίας. Ο καλλιτέχνης ίδρυσε το Rocket Foundation το 2022 αφού ο ανιψιός του και μέλος του συγκροτήματος του, Migos, Takeoff πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τους αγώνες κατά της ένοπλης βίας αν δεν είσαι στο πεδίο ή στην καρδιά του προβλήματος. Έτσι, ένα πράγμα που έμαθα από τη συνεργασία με την αντιπρόεδρο Χάρις είναι ότι πάντα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της.

«Οπότε, αν δεν ψηφίσατε ποτέ πριν, φροντίστε να πάτε και να ψηφίσετε αμέσως, γιατί είναι η πραγματική» τόνισε.

Οι Quavo και Megan Thee Stallion είναι οι πιο πρόσφατοι εκπρόσωποι του κόσμου της μουσικής που έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους στη Χάρις, όπως οι Ariana Grande, Lizzo, Olivia Rodrigo, Beyonce και η Βρετανίδα τραγουδίστρια Charli XCX.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

