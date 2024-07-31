Ένας μήνας έχει περάσει από τον αναπάντεχο θάνατο του αγαπημένου της τσιουάουα και η Nicola Peltz καταθέτει αγωγή, «δείχνοντας» ως υπεύθυνο έναν κομμωτή σκύλων στη Νέα Υόρκη. Η 29χρονη ηθοποιός -και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ- ανακοίνωσε την απώλεια του αγαπημένου της τσιουάουα, Νάλα, τον περασμένο μήνα.

«Αυτός ήταν ο πιο δύσκολος μήνας της ζωής μου. Δεν μπορώ καν να βρω λέξεις για να περιγράψω τον πόνο που αισθάνομαι. Η Νάλα ήταν απολύτως υγιής όταν πήγε για κούρεμα, αλλά βγήκε χωρίς να μπορεί να πάρει ανάσα, την πήγαμε αμέσως στον κτηνίατρο και πέθανε λίγες ώρες μετά. Το μοιράζομαι μαζί σας με την ελπίδα να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο σε άλλο σκυλί. Έφυγε από τη ζωή πολύ γρήγορα, ήταν η όμορφη βασίλισσά μου και έμεινε στο πλευρό μου για 9 χρόνια. Σας παρακαλώ προσοχή σε ποιους στέλνετε τα σκυλιά σας, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μια μέρα χωρίς τη Νάλα σε αυτό τον κόσμο, μοιάζει με αιωνιότητα. Μακάρι να την είχα πίσω στην αγκαλιά μου», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

«Η υπόθεση αυτή αφορά την απόδοση ευθυνών σε όσους κακοποιούν τα ζώα που έχουν υπό τη φροντίδα τους», ανέφερε η Nicola Peltz. Και πρόσθεσε: «Δημοσίευσα την εμπειρία μου στο Instagram για να ευαισθητοποιήσω κι άλλους ανθρώπους και ράγισε η καρδιά μου όταν άκουσα τις τρομακτικές ιστορίες από τόσους πολλούς, οι οποίοι βίωσαν την ίδια τραγωδία. Δεν μπορώ να το αντέξω. Είμαι εξοργισμένη όταν ακούω πόσο συνηθισμένες είναι ιστορίες όπως αυτή της Nala».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.