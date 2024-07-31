Η αγαπημένη ηθοποιός Salma Hayek δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που τη δείχνει να ταΐζει στο στόμα τον σκύλο της.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η ηθοποιός κάθεται στο πάτωμα, προκειμένου να βρίσκεται απέναντι από τον Λομπίτο, όπως αποκαλεί τον τετράποδο φίλο της. Στη συνέχεια βάζει τη σκυλοτροφή στο στόμα της και πλησιάζει το σκυλί, περιμένοντας να την πάρει από το στόμα της. Και -φυσικά- το σκυλί δεν χάνει την ευκαιρία να φάει τη «λιχουδιά», ενώ βλέπουμε και τη Salma Hayek να ξεκαρδίζεται στην κάμερα.

«Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι φροντίζεις, αλλά επίσης (σημαίνει) και μερικά σάλια», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

