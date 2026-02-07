Απρόσμενη στιγμή: Η Σελίν Ντιόν…«δοκιμάζει» Metallica και ζηλεύει τραγούδι της Rihanna

Η Σελίν Ντιόν, η διεθνούς φήμης Καναδή σταρ με τη χαρακτηριστική φωνή, μας εξέπληξε με μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, όπου μοιράζεται κομμάτια από την προσωπική της playlist και αποκαλύπτει μερικές απρόσμενες μουσικές προτιμήσεις.

Σε ένα βίντεο που «ανέβασε» η ίδια, η καλλιτέχνις εξηγεί ότι συχνά τη ρωτάνε τι ακούει, γι’ αυτό αποφάσισε να δώσει στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από τα τραγούδια που αγαπά. Η πρώτη επιλογή που ξεχωρίζει είναι το «Love on the Brain» της Rihanna, ένα τραγούδι που, όπως παραδέχεται, θα ήθελε πολύ να είχε ερμηνεύσει η ίδια.

I’m often asked what I’m listening to, so here are a few songs from my playlist lately. Different moods, different moments…but all ones I love. Tell me, what’s on YOUR playlist?



Visit the 🔗in bio to listen + save the playlist! pic.twitter.com/ccgz0IW52h — Celine Dion (@celinedion) February 6, 2026

«Πρώτα από όλα, αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να είναι δικό μου. Η Rihanna έκανε υπέροχη δουλειά, την αγαπώ τόσο πολύ, αλλά πραγματικά θα ήθελα να είχα τραγουδήσει εγώ αυτό το κομμάτι», ανέφερε η Ντιόν, δείχνοντας τον βαθύ θαυμασμό της για τη σύγχρονη ποπ σταρ.

Ακόμα πιο απρόσμενη είναι η αγάπη της για τους Metallica. Η playlist της περιλαμβάνει το «Until It Sleeps», και η Σελίν εξηγεί ότι η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την αγαπημένη μπάντα ενός από τους γιους της, του Έντι. Σε ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο, η Ντιόν «δοκιμάζει» να τραγουδήσει το κομμάτι των Metallica, δείχνοντας με χιούμορ την προσπάθειά της να προσεγγίσει ένα τελείως διαφορετικό μουσικό είδος από αυτό που τη γνωρίζουμε.

Το βίντεο περιλαμβάνει, επίσης, άλλες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τη μουσική ζωή της: η Σελίν φαίνεται να ζητά από τον Τζέιμς Μπλαντ να της γράψει ένα τραγούδι, ενώ δεν αποκλείει συνεργασία με τη νεαρή και πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια, Celeste. Αυτές οι προτάσεις δείχνουν ότι, παρά τη μακρόχρονη καριέρα της, η Ντιόν συνεχίζει να αναζητά νέες μουσικές εμπνεύσεις και προκλήσεις.

Η ανάρτηση της Σελίν Ντιόν έγινε αμέσως «viral», καθώς οι θαυμαστές της εντυπωσιάστηκαν από τη μουσική ευελιξία της, αλλά και από το γεγονός ότι η μεγάλη σταρ δεν διστάζει να «παίξει» με διαφορετικά είδη μουσικής, από την ποπ μέχρι το heavy metal. Αυτή η απρόσμενη πλευρά της, γεμάτη χιούμορ και ενθουσιασμό, δείχνει ότι η Σελίν Ντιόν παραμένει μια καλλιτέχνιδα ανοιχτή στις προκλήσεις και στα νέα μουσικά μονοπάτια.

Πηγή: skai.gr

