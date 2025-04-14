Λογαριασμός
Britney Spears: Πήγε διακοπές στο Μεξικό με μια πλαστική κούκλα – Υπάρχει πρόβλημα… (video)

Οι συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις της και τα βίντεο που «ανεβάζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς θαυμαστές της

Britney Spears

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εθεάθη στο Μεξικό να αποβιβάζεται με έναν άντρα από την ομάδα της, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του μια πλαστική κούκλα-μωρό τυλιγμένη σε κουβέρτα.

Η τραγουδίστρια περπατούσε δίπλα του, φορώντας μαύρη κουκούλα, λευκό σορτσάκι, πέδιλα με τακούνι και γυαλιά ηλίου. Πρόκειται για μια εμφάνιση που κέντρισε τα βλέμματα, όχι μόνο λόγω του ντυσίματος, αλλά κυρίως εξαιτίας της ανατριχιαστικής κούκλας της. 

Η εικόνα αυτή προκάλεσε νέα ανησυχία για την ψυχική της κατάσταση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η 43χρονη ποπ σταρ εμφανίζεται δημοσίως με παιδική κούκλα. 

Το 2021, είχε αναρτήσει βίντεο στο Instagram με την ίδια να χορεύει με μια παρόμοια κούκλα, εξηγώντας στους θαυμαστές της: «Έκανα μωρό παιδιά. Θα κάνω ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα στο σπίτι. Το δωμάτιό της είναι υπέροχο και τη λένε Μπρέναν. Μοιάζουμε κιόλας! Το πρώτο μου κοριτσάκι!». 

Οι συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις της και τα βίντεο που «ανεβάζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς θαυμαστές της, που σχολιάζουν ότι ίσως έπρεπε να παραμείνει περισσότερο υπό την προστασία του πατέρα της.

