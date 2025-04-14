Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή είναι αρκετά σκληρή και επεισοδιακή για αρκετούς από εσάς. Το ενδιαφέρον σας απορροφάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Η Αφροδίτη στους Ιχθύς σας υποχρεώνει να στρέψετε την προσοχή σας στο κλείσιμο εκκρεμοτήτων ή στην επιστροφή ανθρώπων από το παρελθόν που θα επηρεάσουν συναισθήματα και ψυχισμό. Τέλος, κάποιο έκτακτο οικογενειακό περιστατικό θα σας θορυβήσει, ή θα σας εκνευρίσει.

Ταύρος

Ασταθής και καταναλωτική για το πορτοφόλι σας είναι η εβδομάδα. Επεισόδια θα σας απασχολήσουν στην εργασία και νέα εξέλιξη αρκετά διφορούμενη στα αισθηματικά σας. Μη βιαστείτε να καταλήξετε σε συμπεράσματα και φανείτε περισσότερο υπομονετικοί και σιωπηλοί την ώρα που η εσωτερική παρόρμηση σας ωθεί να εκφραστείτε κρίνοντας καταστάσεις. Ο Ερμής βοηθά στη συνεννόηση με δύσκολους ανθρώπους και το ενδεχόμενο μικρών εκδρομών.

Δίδυμοι

Το διάστημα είναι δύσκολο, περίεργο και άλλο τόσο επεξηγηματικό σε τρέχουσες υποθέσεις σας τόσο πρακτικές, όσο και νομικές. Πάντως αρχίζει σύντομα ένα καλύτερο διάστημα. Ό,τι ζείτε τώρα λειτουργεί σαν επίλογος των εντάσεων του τελευταίου τριμήνου. Αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και γίνετε περισσότερο κοινωνικοί. Οικονομικά προσέξτε τη διαχείριση των χρημάτων και την καταναλωτική σας διάθεση.

Καρκίνος

Ο επαγγελματικός τομέας φαίνεται να σας απασχολεί ιδιαίτερα τις μέρες που ακολουθούν. Η εναλλαγή της δυσκολίας με την ευκολία θα είναι χαρακτηριστική. Μπορείτε όμως να παρέμβετε αισθητά και να επηρεάσετε τη γνώμη εκείνων που απαρτίζουν αυτόν τον τομέα. Κάτι επίσης που πρέπει να κάνετε είναι να αξιοποιήσετε τη δημοτικότητά σας και την ευκαιρία, ή τύχη που θα έχετε σε ταξίδια και μετακινήσεις τα οποία θα προκληθούν από τρίτους. Αλλαγές φαίνεται να έρχονται στα οικονομικά σας, αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί από τώρα στη διαχείρισή τους.

Λέων

Δίνετε έμφαση σε οτιδήποτε επιχειρείτε ή δημιουργείτε αυτήν την περίοδο. Φροντίστε να είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποφύγετε τυχόν λανθασμένες κινήσεις. Ο Άρης ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στο ζώδιό σας και αυτό θεωρείται προμήνυμα αγωνιστικότητας στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Ελέγχετε το τι συμβαίνει και τι διαδραματίζεται στον εργασιακό χώρο και αποφύγετε να εμπλακείτε σε συζητήσεις που δεν σας αφορούν. Τέλος, παραμείνετε φειδωλοί στα οικονομικά σας και μην παρασύρεστε από την καταναλωτική σας διάθεση.

Παρθένος

Οι εξελίξεις επιταχύνονται, τα γεγονότα που διαδραματίζονται στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών είναι σημαντικά. Η νέα θέση που πρέπει να πάρετε φροντίστε να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Η παραμονή της Αφροδίτης στους Ιχθυς, ορθόδρομη πλέον, βοηθά στη βελτίωση σχέσεων που πέρασαν το φάσμα της παρεξήγησης, στη βελτίωση των συνθηκών στην εργασία σας και τη σχετική αύξηση της τύχης στα αισθηματικά σας. Η σύνοδος του Κρόνου με την Αφροδίτη σας υποχρεώνει να σκεφτείτε ορθολογικά και προνοητικά.

Ζυγός

Η ένταση στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών συνεχίζεται και παρόλο που μπαίνετε σε φάση ύφεσης, θα πρέπει να αποφύγετε διαμάχες, διαφωνίες και διαφορές. Ο Ερμής στον Κριό σας βοηθά να αναπτυξετε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και να βελτιώσετε τις συνθήκες σε νευραλγικούς τομείς της ζωής σας. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ορίζει μια νέα εποχή ονείρων και οραμάτων για πολλούς από εσάς.

Σκορπιός

Οι συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες είναι ασαφείς και περίεργες. Κάποιο περιστατικό αποσπά την προσοχή σας σε ότι συμβαίνει στο χώρο της δουλειάς σας. Από τη δική σας συμπεριφορά θα κριθεί κατά πολύ η εξέλιξη των συμφερόντων και της επιρροής σας σε αυτόν τον χώρο. Προσπαθήστε να είστε σωστοί και αντικειμενικοί. Η είσοδος του Άρη στον Λέοντα σας εξοπλίζει με θάρρος και σας βοηθά να κερδίσετε μάχες και αγώνες που θα δώσετε στο εγγύς μέλλον.

Τοξότης

Φανείτε προνοητικοί και καλά οργανωμένοι στις κινήσεις που θα κάνετε τις επόμενες μέρες που εμπεριέχουν κάτι το τυχοδιωκτικό ή ριψοκίνδυνο. Οι τομείς που πρέπει να προσέξετε είναι τα αισθηματικά σας και την επιχειρηματική σας δραστηριότητα όσοι έχετε. Η προσέγγιση της Αφροδίτης με τον Κρόνο στους Ιχθύς βοηθά στη βελτίωση του κλίματος στον οικογενειακό χώρο, όπως και να βρεθούν λύσεις σε θέματα στέγασης, ενοικίασης, ή αγοραπωλησίας.

Αιγόκερως

Το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και η προσωπική σας ζωή θα σας απασχολήσουν έντονα τις επόμενες μέρες. Φροντίστε να μη σας διασπάσουν άλλα θέματα, ελέγχετε το φυσικό σας παρορμητισμό, όπως και τη φυσική σας κατάσταση όταν σας προκαλούν τρίτοι με διάφορους τρόπους. Το γενικότερο κλίμα του μήνα αυτού συνεχίζει να μη σας ευνοεί όσο θα θέλατε. Στο μεταξύ, συμπτώσεις και συναντήσεις θα έχουν θετικό χαρακτήρα, τόσο για πληροφορίες που χρειάζεστε, όσο και για λύσει ς τρεχόντων προβλημάτων.

Υδροχόος

Καθώς ο Άρης επιστρέφει στον Λέοντα σχηματίζει μια αντίθεση με τον Πλούτωνα που έχει εγκατασταθεί στο ζώδιό σας. Προσοχή στις διαφωνίες και στα ατυχήματα! Δεν θα λείψουν αιφνιδιασμοί και ανατροπές στο πρόγραμμά σας, κάτω από το βάρος καταστάσεων που κυριαρχούν στο εξωτερικό σας περιβάλλον. Φροντίστε να έχετε εναλλακτικές λύσεις. Η επιρροή σας αυξάνει σε συνεργασίες και φιλίες που φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αυτήν την περίοδο.

Ιχθύς

Πάντα η Άνοιξη είναι μια εποχή που σας αρέσει. Ο φετινός Απρίλης δεν είναι από τους καλύτερους. Το κλίμα που κυριάρχησε από το ξεκίνημά του εξακολουθεί και κύριο μέλημά σας πρέπει να είναι η φροντίδα της οικονομικής και συναισθηματικής σας ασφάλειας. Η συνάντηση της Αφροδίτης με τον Κρόνο στο ζώδιό σας έχει πολύ κομβική σημασία: ήρθε η στιγμή που πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των αισθηματικών σας και δεύτερον να αλλάξετε τακτική και συνήθειες στη διαχείριση τόσο των χρημάτων, όσο και των υλικών σας συμφερόντων.

Πηγή: skai.gr

