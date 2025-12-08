Η Κέιτ Γουίνσλετ ξεσπά: Η «καταστροφική επιδημία» πλαστικών και χαπιών αδυνατίσματος

Η Κέιτ Γουίνσλετ καταδίκασε την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων και των ενέσιμων υλικών των τελευταίων χρόνων ως «τρομακτική και καταστροφική» και επέκρινε τα φάρμακα για την απώλεια βάρους σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η 50χρονη ηθοποιός του «Τιτανικού» δήλωσε ότι, «οι νέες γυναίκες δεν έχουν πλέον καμία αντίληψη για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι όμορφη» και τώρα είναι απλώς «εμμονικές» με το να φαίνονται τέλειες για να κερδίσουν περισσότερα «likes» στο Instagram. Η σταρ έχει από καιρό εκφράσει την άποψή της για τη θετική στάση απέναντι στο σώμα και την αποδοχή του εαυτού σου και έχει δηλώσει με υπερηφάνεια σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν έχει κάνει ποτέ Botox ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εφημερίδα «The Times», ζήτησε από την κοινωνία να «παραμείνει ρεαλιστική», καθώς όπως εξήγησε, «έξω είναι ένα γ@... χάος» όσον αφορά στην πίεση να έχει κανείς μια συγκεκριμένη εμφάνιση.

«Είναι τρομακτικό όταν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου εξαρτάται τόσο πολύ από την εμφάνισή του. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι είναι καλύτερα, όταν βλέπω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις ντυμένες όπως θέλουν, ανεξάρτητα από το σχήμα τους, αλλά από την άλλη, τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός ανέφερε: «Είναι τόσο διαφορετικό. Κάποιοι επιλέγουν να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο εαυτός τους. Και ξέρουν τι βάζουν στο σώμα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική». Πρόσθεσε ότι μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζει είναι πάνω από 70 ετών και ότι την ενοχλεί «τώρα περισσότερο από ποτέ» το γεγονός ότι η νεότερη γενιά φαίνεται να έχει χάσει την έννοια του «τι είναι πραγματικά όμορφο».

Η Κέιτ Γουίνσλετ δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα και πέρυσι αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να καλύψει τις ραγάδες που είχε στην κοιλιά της μετά από την υπόδειξη ενός μέλους του συνεργείου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Lee».

Επίσης, είχε παραδεχτεί στο «Harper's Bazaar» ότι δεν την πειράζει να μην φαίνεται τέλεια στην οθόνη, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανη γι’ αυτό, γιατί είναι η ζωή μου, που αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπό μου, και αυτό έχει σημασία». Η σταρ είναι γνωστή για την αντίθεσή της στις αισθητικές επεμβάσεις εδώ και χρόνια, δηλώνοντας κάποτε ότι «είναι αντίθετο με την ηθική μου, τον τρόπο που με ανέθρεψαν οι γονείς μου και αυτό που θεωρώ φυσική ομορφιά».

«Ο ύπνος και η υγεία παίζουν μεγάλο ρόλο στο να φαίνεσαι φρέσκια. Αν είμαι υπερβολικά κουρασμένη ή αγχωμένη, κανένα μακιγιάζ και κανένα χτένισμα δεν μπορεί να κρύψει την επίδραση που έχει αυτό στο πρόσωπό μου», έχει δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

