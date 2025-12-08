Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή έχει πολύ κινητικό χαρακτήρα και γεγονότα τα οποία τονίζουν την αισιοδοξία και το κοινωνικό ενδιαφέρον. Θα σας απασχολήσει λίγο και η εργασία αλλά είναι οι σχέσεις σας, οι οποίες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας βοηθώντας σας να απομακρύνετε στις σκέψεις σας από δυσάρεστα πράγματα. Επαγγελματικά υπάρχει μία αλλαγή προς το καλύτερο, οικονομικά όμως τα έξοδα θα είναι αρκετά. Αισθηματικά δείξτε τον καλό σας ευατό και πείστε για τις καλές σας προθέσεις αν θέλετε να έχετε ανταπόκριση και καλή έκβαση των προσπαθειών σας.

Ταύρος

Οι μέρες αυτές διευκολύνουν αρκετά την οικονομική σας κατάσταση απαιτούν όμως από εσάς έναν σώφρονα χειρισμό. Πολλοί επίσης θα ασχοληθείτε με παρασκηνιακές σχέσεις επαγγελματικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Προέχει η κάθε είδους ασφάλειά σας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθείτε. Λειτουργήστε με πρόνοια και υπομονή αλλά εξηγήστε σωστά τα σχέδιά σας σε εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν. Στην εργασία σας μην είστε αγχώδεις αλλά προσεκτικοί και προνοητικοί. Ερωτικά δεν μπορείτε να επέμβετε παρά να αποδεχτείτε.

Δίδυμοι

Κουραστικός και επεισοδιακός ο Δεκέμβριος γενικά, και πολύ φορτωμένη από υποχρεώσεις η εβδομάδα αυτή. Ερμής, Αφροδίτη και για μερικές μέρες ακόμη ο Άρης στον Τοξότη, είναι φυσικό να σας γεμίσουν με υποχρεώσεις, ανικανοποίητο και κάθε λογής δραστηριότητα. Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα και φανείτε διαλλακτικοί με ανθρώπους που συνεργάζεστε και πιο προσεκτικοί με εκείνους που συναλλάσσεστε οικονομικά. Προσπαθήστε να είστε συνεπείς και οργανωμένοι στην εργασία σας και μην παρασύρεστε από τις καλές στιγμές στο περιβάλλον.

Καρκίνος

Δεν είναι εύκολο το διάστημα αυτό όπως θα θέλατε. Διαπιστώνετε ότι οι άλλοι ασχολούνται με δικά τους ζητήματα και έχετε την αίσθηση ότι κάπως σας παραμελούν. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο αλλά βρίσκεστε σε μια μεταβατική φάση που δεν σας ικανοποιεί τίποτα. Αποφύγετε το άγχος και τα νευρικά ξεσπάσματα και μεριμνήστε για την ασφάλεια σας. Μετά τα μέσα της εβδομάδος μία σειρά γεγονότων βελτιώνει την κατάσταση των σχέσεων σας.Οι περισσότεροι θα σχεδιάσετε τις αποδράσεις των εορτών και θα φροντίσετε να έχετε μέχρι τότε την οικονομική ευχέρεια να τις πραγματοποιήσετε.

Λέων

Ανήκετε στους τυχερούς αυτής της εποχής και η περίοδος είναι κατάλληλη να επενδύσετε δημιουργικά και παραγωγικά. Φροντίστε όμως να μην είστε βιαστικοί και να μην παρασύρεστε από την ανάγκη να καλύψετε κάποιους άλλους στις δικές τους υποχρεώσεις. . Κάποιες επιδιώξεις σας θα χρειαστεί να μπουν στο περιθώριο για λίγο καιρό, διευκολύνοντας έτσι το παρόν. Η προσαρμογή σας σε συνθήκες που αλλάζουν στην εργασία είναι ένα θέμα, αλλά με τους κατάλληλους χειρισμούς όλα θα κυλήσουν ρολόι. Επαγγελματικά ευνοούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχετε σκοπό να επεκταθείτε και να αποκτήσετε νέα ερείσματα στην εργασία σας.

Παρθένος

Ο Δεκέμβριος συνεχίζει να σας πιέζει γύρω από θέματα της προσωπικής και οικογενειακή σας ζωής. Ο πλανητικός συνωστισμός στο ζώδιο του Τοξότη σας υποχρεώνει να αλλάξετε τακτική απέναντι στα οικογενειακά σας προβλήματα. Οι σχέσεις σας με τους άλλους σας προβληματίζουν και μερικές από αυτές γίνονται λίγο αφόρητες. Σκεφτείτε όμως ότι δεν έχετε τίποτα να κερδίσετε αν τραβήξετε τις καταστάσεις στα άκρα. Οικονομικά ξέρετε πώς να αυξήσετε, ή να διατηρήσετε το εισόδημά σας αυτήν την εβδομάδα. Υπερασπιστείτε την εργασίας σας αλλά μην κάνετε ριψοκίνδυνα εγχειρήματα πάνω σε αυτή.

Ζυγός

Ο Άρης ο Ερμής και η Αφροδίτη μαζί στον Τοξότη τις μέρες αυτές, σημαίνει για εσάς αύξηση της δραστηριότητας σας καινούργιες έγνοιες και πολύ εκνευρισμό. Προσέχετε τις συναλλαγές και τι γράφετε ή τι υπογράφετε ενώ παράλληλα αποφύγετε αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο σας. Φτιάξτε από τώρα το πρόγραμμα των διακοπών σας επιλέγοντας σωστά τις παρέες που θέλετε να είναι μαζί σας και οργανώστε τις κάθε είδους μετακινήσεις σας. Οι ευρύτεροι συγγενείς ή κάποιοι πρόσκαιροι φίλοι θα έχουν την προσοχή σας αφού ολοκληρώσετε με τα δικά σας ζητήματα.

Σκορπιός

Ο Δεκέμβριος στην πορεία του σας βοηθάει να λύσετε οικονομικά προβλήματα αλλά σας δελεάζει να προσθέσετε και καινούργια στον προϋπολογισμό σας. Ευτυχώς ο Άρης μετά τις 14 του μήνα στον Αιγόκερω ενισχύει το στοιχείο του ρεαλισμού και της αυτοσυγκράτησης. Επίσης μην αφήνετε τα ψυχολογικά σας προβλήματα να διογκώνονται και επιτρέψτε στον εαυτό σας να απολαύσει ότι έχει κερδίσει με κόπο. Το πρόγραμμα σας θα αλλάξει αρκετές φορές εξαιτίας της ροής των περιστατικών. Ερωτικά έχετε επιτυχία κατακτήσεων.

Τοξότης

Πολλοί άνθρωποι και πολλά ζητήματα θα σας απασχολήσουν τις μέρες αυτές. Καθώς Ερμής, Αφροδίτη και Άρης διατρέχουν το ζώδιό σας. Αναπόφευκτα θα είστε το επίκεντρο της προσοχής και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να μην παρεξηγηθούν οι προθέσεις και οι κινήσεις σας. Φροντίστε να έχετε εναλλακτικές γιατί η μεταβλητότητα του κλίματος θα είναι χαρακτηριστική. Η περίοδος είναι πολύ κουραστική και καταναλωτική. Υπάρχει η εκδοχή αλλαγών στα επαγγελματικά σας σχέδια και η πιθανότητα μιας αισθηματικής ανατροπής. Πολλοί πάντως θα διευκολυνθείτε στην υλοποίηση των επιθυμιών σας.

Αιγόκερως

Προσπαθήστε να αποφύγετε αντιθέσεις στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και ελέγχετε συνωμοσίες εις βάρος σας. Οικονομικά δεν είστε τόσο τυχεροί ούτε τόσο εξυπηρετούμενοι. Το κομφούζιο και η τρέλα της καθημερινότητας θα σας εκνευρίζουν συχνά. Το καλύτερο αντίδοτο είναι η εκκαθάριση από κάθε είδους υπόλοιπα γύρω σας ή η εργασιοθεραπεία. Μην παραμελείτε όμως τον εαυτό και τις ανάγκες σας, αντίθετα προστατέψτε την ιδιωτική σας ζωή από ότι και όποιον μπορεί να την αναστατώσει. Πάντως υπάρχουν και άτομα που μπορούν να σας κάνουν να χαμογελάτε και να ξεχνάτε ότι φορτίζει το κλίμα γύρω σας.

Υδροχόος

Το διάστημα είναι καταναλωτικό για όλους. Οι περισσότεροι θα αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμα σας και γενικότερα, να βρεθείτε για λίγο σε δύσκολη θέση από την παρεμβολή πολλών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά σας επηρεάζουν αιφνίδια. Ωστόσο συγκριτικά με άλλες εποχές ο Δεκέμβριος εξελίσσεται πιο ευχάριστα σε διάφορους τομείς, νευραλγικούς και μη, ενώ και αισθηματικά παρουσιάζει πιο ενδιαφέρον. Από αυτό που κινδυνεύετε είναι να αφήσετε τη σκέψη σας αχαλίνωτη και να κάνετε κριτική στους γύρω σας. Φωναχτά ή σιωπηλά, κάτι τέτοιο οδηγεί σε μια αποκοπή από το περιβάλλον που δεν είναι το ζητούμενο για σας.

Ιχθύς

Ένταση μεγάλη επικρατεί στον κοινωνικό σας χώρο και στον επαγγελματικό τομέα. Ερμής, Αφροδίτη και Άρης στον Τοξότη τονίζουν την δημοτικότητα σας αλλά παράλληλα αυξάνουν και τη δημοτικότητά σας. Η εβδομάδα τονίζει και κάποιες κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Ζείτε μία μεταβατική κατάσταση σε πολλούς τομείς και πολλά από τα γεγονότα που μεσολαβούν θεωρούνται αναγκαία. Δείτε τη ζωή σας πιο ρεαλιστικά και προβείτε σε μερικές αναθεωρήσεις έτσι ώστε να διευκολύνετε τη ζωή σας στο εγγύς μέλλον.

