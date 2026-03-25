Η Κάρολαϊν Λέβιτ έκανε «baby shower»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είναι συνηθισμένη στο να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Την Κυριακή που μας πέρασε, αντί για ένα γκρουπ δημοσιογράφων να την περικυκλώνει, όπως πάντα, κάνοντας της επίμονες ερωτήσεις, περιβάλλονταν από φιλικά πρόσωπα, καθώς το προσωπικό του Λευκού Οίκου διοργάνωσε «baby shower» στο γκολφ κλαμπ του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ (Donald Trump) στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Η Λέβιτ και ο σύζυγός της, Νίκολας Ρίτσιο, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, τον Μάιο. Το ζευγάρι έφερε στη ζωή το γιο του, τον Ιούλιο του 2024.

Στο prive «baby shower», στολισμένο με μπαλόνια, αρκουδάκια στην απόχρωση του ροζ, συμμετείχαν πολλές σημαντικές γυναίκες της κυβέρνησης Tραμπ.

Η κυβέρνηση Trump βιώνει ένα είδος... «baby boom».

Μεταξύ των σχεδόν 50 αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και άλλων προσώπων του περιβάλλοντος Τραμπ που παρευρέθηκαν ήταν η Παμ Μπόντι, Γενική Εισαγγελέας, η Τζανίν Πίρο, Εισαγγελέας DC, η Άλισον Λάτνικ (σύζυγος του Υπουργού Εμπορίου), η Κάθριν Μπέργκαμ (σύζυγος του Υπουργού Εσωτερικών), η Ρέιτσελ Κάμπος Ντάφι, σύζυγος του Υπουργού Μεταφορών), η Μέγκαν Μπάουερ (Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου) και η Καρίσα Πάρεντ (Διευθύντρια Επικοινωνίας, υπεύθυνη για το Κογκρέσσο).

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση βιώνει ένα είδος... «baby boom» αφού εκτός από την Λέβιτ, εγκυμονούν επίσης η Κέιτι Μίλερ (σύζυγος του αναπληρωτή αρχηγού προσωπικού Στίβεν Μίλερ), η Σαμάνθα Μπλερ (σύζυγος του αναπληρωτή αρχηγού προσωπικού Τζέιμς Μπλερ) και η Χάιλι Χάρισον (επικεφαλής προσωπικού της Μελάνια Τραμπ). Η Λέβτι είναι η πρώτη έγκυος εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Λέβιτ έγινε η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στην ηλικία των 27 ετών, όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2025. Υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου της εκστρατείας Tραμπ το 2024 και αποχώρησε προσωρινά για να γεννήσει τον γιο της. Επέστρεψε στα καθήκοντά της τρεις ημέρες μετά τη γέννα, καθώς μεσολάβησε η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατείας στη Πενσυλβάνια.

*Οι φωτογραφίες από: Andrea Hanks, φωτογράφο του Λευκού Οίκου

