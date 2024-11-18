Η Megan Fox είναι έγκυος για 4η φορά και είναι πιο τολμηρή από ποτέ. Η 38χρονη ηθοποιός του «Transformers» ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Machine Gun Kelly, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker.

Μάλιστα, η ίδια «ανέβασε» και μια σέξι φωτογραφία της καθώς κρατούσε την κοιλιά της και γράφοντας στην ανάρτησή της: «Τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Καλώς ήρθες πίσω», αναφερόμενη στην αποβολή της, την οποία είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2023. Η Φοξ είχε εξομολογηθεί τότε, πως ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασε. «Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Στο βιβλίο της, «Pretty Boys Are Poisonous», η 38χρονη αναφέρθηκε στην εμπειρία αυτή. Έγραψε: «Θέλω να κρατήσω το χέρι σου / να ακούσω το γέλιο σου» και αργότερα: «αλλά τώρα / πρέπει να πω / αντίο». Η ηθοποιός έχει ήδη τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν, με τον οποίο χώρισε το 2020. Σε νέες φωτογραφίες, η Megan Fox φορά τα δαντελένια εσώρουχά της και ένα πέπλο.

Η Fox και ο Machine Gun Kelly γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2020 στα γυρίσματα της ταινίας θρίλερ «Midnight In The Switchgrass». Της έκανε πρόταση γάμου τον Ιανουάριο του 2022 με ένα μοναδικό δαχτυλίδι με σμαράγδια και διαμάντια γεμάτο συμβολισμούς - ακόμα και αγκάθια που πονάνε να αφαιρεθούν. Ωστόσο, οι φήμες περί χωρισμού εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, αν και η Fox υπερασπίστηκε τον MGK απέναντι στις κατηγορίες περί απιστίας.

Τον Μάρτιο του 2024, αφού δούλεψαν πάνω στη σχέση τους, η Fox επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι δεν ήταν πλέον αρραβωνιασμένο. «Αυτό που έμαθα από τη σχέση αυτή είναι ότι δεν είναι για δημόσια κατανάλωση», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για τη «δίδυμη ψυχή “ μου και πάντα θα υπάρχει ένα δέσιμο μαζί του, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πω ποια θα είναι η ιδιότητα, αλλά πάντα θα είμαι συνδεδεμένη μαζί του με κάποιον τρόπο. Πέρα από αυτό, δεν είμαι διατεθειμένη να εξηγήσω».

