Όλγα Ντάλλα- Νίκος Μπάρτζης: Καυτά φιλιά στον πύργο του Άιφελ!

Νέα σχέση alert!

Όλγα Ντάλλα- Νίκος Μπάρτζης: Καυτά φιλιά στον πύργο του Άιφελ!

Τα καυτά φιλιά μπροστά από τον πύργο του Άιφελ δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη σχέση που φαίνεται πως ξεκίνησε ανάμεσα στο μοντέλο Όλγα Ντάλλα που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM και τον Νίκο Μπάρτζη που γνωρίσαμε μέσα από τις δύο συμμετοχές του στο Survivor.

Το νέο ζευγάρι της πόλης ταξίδεψε στο Παρίσι μαζί και ουσιαστικά από εκεί ανακοίνωσε τη σχέση του. Κανονικά κι επίσημα μέσα από τα Social media. Αρχκά με ένα βίντεο από το ταξίδι τους. Πιασμένοι χέρι χέρι και σε τρυφερές στιγμές μαζί. Το έβαλε η Όλγα στο account της στο TikTok.

@olgantalla

Just another travel vlog ✨

♬ Messy - Lola Young

Και πριν λίγες ώρες μια σειρά φωτογραφιών -που στις περισσότερες είναι μόνη και μόνο μία περιλαμβάνει και τον Νίκο Μπάρτζη- που όμως ξεκινάνε στο carousel με ένα βίντεο που οι δυο τους φιλιούνται με πάθος μπροστά από τον πύργο του Άιφελ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olga Ntalla (@olga_ntalla)

Πηγή: womenonly

