Η Courteney Cox και η Jennifer Aniston ανέβασαν στο instagram μια σέλφι

Μια selfie που ανέβασε στο Instagram η Courteney Cox με την κολλητή της και πρώην συμπρωταγωνίστρια στα «Φιλαράκια», Jennifer Aniston, ξετρέλανε τους fans που λατρεύουν να τις βλέπουν ξανά μαζί.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν και έσπευσαν να θυμηθούν τη Rachel και τη Monica, τους εμβληματικούς ρόλους που έπαιξαν οι δύο σταρ στη σειρά.

Η φιλία τους παραμένει αληθινή και δυνατή, 21 χρόνια μετά το τέλος των «Friends».

Η Aniston είναι νονά της κόρης της Cox, Coco Arquette και η Cox ως καλή φίλη δεν παραλείπει να σαπόρταρει δημοσίως τη σειρά προϊόντων ομορφιάς της Aniston, Lolavie.

Πρόσφατα, η Aniston μίλησε συγκινημένη για τον θάνατο του Matthew Perry, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών.

«Ήταν σαν να τον θρηνούσαμε ήδη καιρό, γιατί ο αγώνας του με τον εθισμό ήταν πολύ δύσκολος», δήλωσε στη Vanity Fair, προσθέτοντας πως εκείνη και οι υπόλοιποι συμπρωταγωνιστές του «έκαναν ό,τι μπορούσαν».

Η ίδια τόνισε ότι, όσο επώδυνο κι αν είναι, νιώθει ανακούφιση που ο Perry «δεν πονάει πια».

Η εμβληματική σειρά, με πρωταγωνιστές τους Aniston, Cox, Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, προβλήθηκε για δέκα σεζόν από το 1994 έως το 2004, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα.

