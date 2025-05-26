To «σπίτι των ονείρων», της Έμα Στόουν (Emma Stone) και του Ντέιβ Μακάρι (Dave McCary) στο Τέξας, βγήκε στην αγορά πριν καν μετακομίσουν σε αυτό. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο σύζυγός της, παραγωγός-σκηνοθέτης, πωλούν την τεράστια, αλλά ακόμη ημιτελή έπαυλή τους γεωργιανού ρυθμού, στην αριστοκρατική γειτονιά Τάριταουν του Όστιν, έναντι του ποσού των 26,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ζευγάρι απέκτησε το κτήμα το 2021, με στόχο τη μόνιμη εγκατάστασή του. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν και ενώ οι τελικές πινελιές προβλέπεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι, το ακίνητο ήδη αποτελεί ένα από τα πιο δελεαστικά πακέτα στην αγορά του Όστιν.

Κρυμμένη σε έναν καταπράσινο από βελανιδιές δρόμο, σε μικρή απόσταση από την αποβάθρα Walsh Boat Landing της λίμνης Lady Bird, η έπαυλη χωρίζεται σε μια επιβλητική κύρια κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων και έναν ανεξάρτητο ξενώνα με δύο υπνοδωμάτια, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal». Διαθέτει επίσης αίθουσα προβολών, πέντε σαλόνια, δύο τραπεζαρίες, βιβλιοθήκη και χώρο ψυχαγωγίας.

Στο εσωτερικό της έπαυλης ο χρόνος μοιάζει να σταματά, αφήνοντας χώρο σε μια διαχρονική κομψότητα που μαγεύει τον επισκέπτη. Τα δρύινα δάπεδα σε συνδυασμό με τα μαρμάρινα τζάκια σε κρεμ αποχρώσεις, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και πολυτέλειας. Οι τοξωτές πόρτες και οι περίτεχνες ξύλινες λεπτομέρειες, που χρειάστηκαν έναν ολόκληρο χρόνο για να εγκατασταθούν μόνο στην αίθουσα προβολών, μαρτυρούν την αφοσίωση στην τελειότητα και τη δεξιοτεχνία.

Σύμφωνα με τον Έρικ Μόρλαντ, που διαχειρίζεται την πώληση μέσω της Moreland Properties/Forbes Global Properties, ο λόγος που το ζευγάρι επέλεξε να την πουλήσει, είναι οι επαγγελματικές του δραστηριότητες στην Νέα Υόρκη οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά και καθιστούν την μετακόμιση στο Τέξας λιγότερο πρακτική.

Πηγή: skai.gr

