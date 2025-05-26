Λογαριασμός
Ντάγκλας και Τζόουνς φιλούν γλυκά το μάγουλο της κόρης τους που αποφοίτησε: «Όλα αρχίζουν τώρα»- Δείτε φωτογραφίες

«Είμαστε και οι δύο τόσο περήφανοι γονείς αυτή τη στιγμή», αναφέρει η διάσημη μαμά για την κόρη της που απέκτησε πτυχίο Κινηματογράφου και Διεθνών Σχέσεων

Ντάγκλας

Με μια φωτογραφία στα social media η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας έκαναν γνωστή την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο της 22χρονης κόρης τους, Κάρις.

«Το βράδυ πριν την αποφοίτηση!!!! Είμαστε και οι δύο τόσο περήφανοι γονείς αυτή τη στιγμή!! Όλα αρχίζουν τώρα», αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας, η οποία απεικονίζει το διάσημο ζευγάρι να φιλάει γλυκά την κόρη του στο μάγουλο.

Νταγκλας

Credit: Catherine Zeta Jones/Instagram

Η 22χρονη Κάρις που είναι πλέον απόφοιτος του Πανεπιστημίου Brown φορά ένα λευκό μακρύ φόρεμα, ενώ ο μπαμπάς της επέλεξε ένα μπλε σκούρο κοστούμι και η μητέρα της ένα μαύρο ολόσωμο κοστούμι.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας η "Μάσκα του Ζορό" έδωσε περισσότερες πληροφορίες μέσω των ιστοριών της στο Instagram, κοινοποιώντας μια φωτογραφία της Κάρι και των συμφοιτητών της στα σκαλιά του φημισμένου κολεγίου Ivy League, το οποίο βρίσκεται στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ.

Νταγκλας

Credit: Catherine Zeta Jones/Instagram

Η Κάρις, η οποία απέκτησε πτυχίο Κινηματογράφου και Διεθνών Σχέσεων από το Brown, είναι ένα από τα δύο παιδιά που έχουν ο Ντάγκλας και η Ζέτα-Τζόουνς, οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2000. Επιπλέον, έχουν έναν γιο, τον 24χρονο Ντίλαν.

