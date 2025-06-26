Αυτά τα 3 ζώδια είναι πιο πιθανό να αποφεύγουν τη δέσμευση

Aχ, η δέσμευση. Κάποιοι από εμάς ανθίζουν μέσα της, και κάποιοι άλλοι τη φοβούνται. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ρομαντική σχέση, αλλά μέχρι να συμβεί, δεν ξέρεις πώς νιώθει ο άλλος για αυτήν. Όσο για εμένα, έμαθα για τις σχέσεις από ρομαντικές κομεντί, κάτι που δεν με προετοίμασε και πολύ καλά για την πραγματικότητα. Μετά από κάποιες αληθινές σχέσεις στην ενήλικη ζωή, αποφάσισα ότι το να είμαι με ένα άτομο δεν ήταν για μένα. Τελικά άλλαξα γνώμη, αλλά ήταν ένα τρενάκι του τρόμου για το οποίο δεν ήμουν έτοιμη. Δηλαδή, ποιος απολαμβάνει πραγματικά τις ερωτήσεις τύπου «τι είμαστε εμείς;».

Είτε έχεις υπάρξει σε μια δεσμευμένη σχέση είτε θέλεις να είσαι single όσο το δυνατόν περισσότερο, το ζώδιό σου μπορεί να δείχνει τον τρόπο που προσεγγίζεις τις σχέσεις. (Εύχομαι να το ήξερα αυτό νωρίτερα!). Τρία ζώδια απορρίπτουν την ιδέα ότι πρέπει να βρουν έναν σύντροφο, κάνοντάς τα πιο πιθανό να αποφύγουν τη δέσμευση σε μια ρομαντική σχέση. Οπότε, αν εστιάζεις στο παρόν ή βγαίνεις χαλαρά με κάποιον που το κάνει, κοίταξε τα άστρα για να δεις πού στέκεστε όσον αφορά τη δέσμευση.

