Η ανάρτηση της Βίσση μετά την ακύρωση της συναυλίας στα Ιωάννινα: «Εις το επανιδείν...»

Οι κακές καιρικές συνθήκες χθες, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στα Ιωάννινα έφεραν την ακύρωση της συναυλίας της Άννας Βίσση με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, στην πλατεία Μαβίλη. Η καταιγίδα σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, γκρέμισαν ακόμη και τη σκηνή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Ευτύχημα είναι που έγινε το περιστατικό νωρίς, όταν δεν υπήρχε κόσμος.

Προς απογοήτευση του κόσμου, βέβαια, η συναυλία δεν έγινε ποτέ, όμως η Αννα Βίσση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη πόλη των Ιωαννίνων, με ανάρτησή της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.